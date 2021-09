« The Batman »: le compositeur révèle un aperçu de sa bande originale

L’histoire de Batman dans ses différentes adaptations, que ce soit au cinéma ou à la télévision, n’est pas seulement marquée par l’acteur chargé de porter le manteau du Chevalier noir ou le réalisateur en charge. C’est aussi une histoire dans laquelle la musique de son thème joue un rôle important dans la définition du ton général de l’histoire.

Un exemple clair est le travail de Danny Elfman dans « Batman » et « Batman Returns » sous la direction de Tim Burton, des bandes dans lesquelles le justicier a reçu comme thème principal une marche triomphale qui a été une grande inspiration pour la série animée sortie en 1992. , considérée comme l’une des meilleures œuvres télévisées inspirées par ce super-héros.

D’autre part, à travers son travail dans « The Dark Knight » de Christopher Nolan, Hans Zimmer a cherché à refléter l’ascension tragique et lourde d’un héros dans une ville qui ne le méritait pas, reprenant le travail aux côtés de Junkie XL dans « Batman v Superman : Dawn of Justice », un film dans lequel Zack Snyder a présenté un vétéran Batman qui a été consumé par la colère à cause du traitement brutal qu’il a exercé contre les criminels.

Le réalisateur et scénariste Matt Reeves prépare l’arrivée de « The Batman », un film dans lequel Robert Pattinson se chargera de reprendre le manteau de la chauve-souris pour raconter une histoire sur les premières années d’action dans la vie de ce justicier , avec l’acteur oscarisé Michael Giacchino en tête de sa bande originale.

Hier (samedi 18 septembre), dans le cadre des célébrations du « Batman Day », Giacchino a révélé via ses réseaux sociaux un bref fragment du thème principal du nouveau film de Reeves, mentionnant dans sa publication « DC FanDome », il est donc possible que cet événement virtuel dévoilera au public la version intégrale de ce thème musical.

Parmi le large éventail de futures sorties que Warner Bros a préparées avec DC Comics, « The Batman » reste la production la plus attendue des fans, qui attendent avec impatience le travail de Pattinson dans le rôle du Chevalier de Gotham City. Des noms comme Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Andy Serkis, Jeffrey Wright ou John Turturro sont également ajoutés. Le film sortira en salles en mars 2022.