The Batman : La suite est en développement mais sans le feu vert de Warner

Le deuxième volet de The Batman a été confirmé mais Warner n’a pas encore attribué de date de sortie provisoire et son sort inquiète beaucoup de monde. Attention!

Le monde de DC au cinéma est révolutionné après l’annulation de Fille chauve-souris et les changements de Éclat. En fait, on parle aussi de modifications à Shazam ! Fureur des Dieux Oui Adam noir. David Zaslavle PDG de Warner Discovery est venu avec une idée claire pour la marque et veut que tous ses films soient des produits de qualité que le public apprécie à 100 %.

Dans ce sens, homme chauve-sourisle film mettant en vedette Robert Pattinson et dirigée par Matt Reevesa reçu un excellent accueil de la part des critiques spécialisés qui, en Tomates pourries lui a donné 85% d’acceptation tandis que le public sur le même site Web l’a évalué avec un superbe 87%. Il semblait que tout se dirigeait vers une suite de ce film Gotham Bat, mais maintenant tout n’est pas si clair.

homme chauve-souris est une histoire sombre qui se déroule dans les premières années de Bruce Wayne en tant que veilleur de nuit et rend compte des méchants qui habitent Gotham. Surtout The Riddler, qui commence une série de crimes contre l’élite, laissant d’étranges messages à la chauve-souris, qui doit résoudre ce mystère au plus vite, sinon il sera trop tard pour la ville.

Qu’adviendra-t-il de The Batman 2 ?

Le moyen Variété a confirmé que Batman 2 encore en cours de développement, cependant Warner n’a pas donné le feu vert pour confirmer sa prochaine version, et il y a des spéculations selon lesquelles cela pourrait prendre des années pour qu’il soit publié. La suite a été confirmée en avril avec le retour du cinéaste Matt Reeves et le protagoniste Robert Pattinsonmais la trajectoire actuelle de la société de production a commencé à susciter des inquiétudes.

Le cas Fille chauve-souris ajouté aux autres intentions de Warner sur les différentes franchises DC sont un signal d’alarme pour les fans de cette version de Batman qui jusqu’à présent étaient calmes en raison des bonnes performances du film mettant en vedette Pattinson tant au box-office que sur le plan critique. Cependant, la nouvelle directive Découverte Warner Cela pourrait bien donner un changement de direction par rapport à la suite tant attendue de ce film.

Batman 2 promet d’être un vrai show avec une nouvelle version cinématographique du Joker de Barry Keoghan qui avait déjà eu une scène troublante dans le premier film et a montré qu’il suivra le même chemin que The Riddler magistralement personnifié par Paul Dano lors de l’épisode original. Il n’y en a pas quelques-uns qui attendent avec impatience de voir cette suite de la chauve-souris de Gotham…

