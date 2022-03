The Batman : Ils ont découvert comment le Joker va s’enfuir

Images de Warner Bros.

Le film de Matt Reeves a été créé le 3 mars et fait toujours parler d’eux. Avec 600 millions de dollars au box-office, il est en passe de dépasser le milliard de dollars et d’être l’un des succès de l’année.

Le 3 mars, le tant attendu et tant attendu homme chauve-souris. Dirigée par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson Il devait sortir en 2021 mais a dû être retardé en raison des problèmes constants dans les salles de cinéma dus au coronavirus. Contrairement à certaines productions venues directement sur les plateformes, comme Veuve noireau Images de Warner Bros. Ils ont préféré attendre.

Le temps leur a donné raison, puisqu’en seulement trois semaines depuis son lancement, homme chauve-souris Il a déjà franchi la barre des 600 millions de dollars et est en passe d’atteindre le club du milliard. Situé dans ce qui serait la deuxième année de Bruce Wayne en tant que justicier nocturne, il avait Le Riddler (Paul Dano) comme son principal méchant, mais a également présenté le célèbre Carmine Falcone (John Turturro) déjà Le Pingouin (Colin Farrell).

L’une des scènes qui a le plus retenu l’attention de homme chauve-souris a traversé l’apparition du Joker en arrière-plan, parlant avec Le Riddler à Arkham. Lorsque le générique a roulé à la fin, la voix a été confirmée comme étant celle de Barry Keoghan et tout indique que beaucoup plus de ce méchant classique sera vu dans le futur de la saga qui n’a pas encore confirmé une deuxième partie mais qui semble totalement évidente.

Maintenant, sur les réseaux sociaux, ils ont découvert comment il se pouvait que le joker s’échapper d’Arkham et apparemment le principal coupable serait Homme chauve-souris. Dans la scène supprimée Matt Reeves partagé hier, vous pouvez voir que Homme chauve-souris essayer d’obtenir l’aide de ce méchant pour révéler l’identité de Le Riddler, et lui tend une collection de coupures de presse et de photographies pour essayer de comprendre. C’est là que se produit l’erreur de super-héros, découverte par l’utilisateur de Twitter @HailEternal. Lorsque Homme chauve-souris il lui donne les coupures de presse, il les a attachées avec un clip en métal, mais en le récupérant, le clip n’apparaît plus. Est-ce la façon dont il se débarrasse de ses menottes ?

Autres méchants qui apparaîtront dans The Batman 2

Comme le film l’a clairement montré Matt Reeves, une fois que la reconstruction de Gotham a commencé (complètement emportée par les eaux), un espace a également été laissé aux petits criminels pour se développer. Parmi eux se trouvait une courte scène de la manchotque d’être l’assistant de faucon est devenu le propriétaire de l’empire du crime organisé et pourrait être le principal ennemi de Homme chauve-souris dans le deuxième film, et même s’allier avec le Joker.

