Les premiers chiffres de collecte de la nouvelle franchise étaient connus et on peut déjà parler d’un franc succès. Ce sont les détails de son premier week-end !

©Warner Bros.The Batman est déjà un record au box-office pour DC Comics et Warner Bros.

Dès son annonce, homme chauve-souris suscité une grande attente chez les fans de Bandes dessinées DC et le grand public, puisque nous sommes face à l’un des super-héros les plus aimés, désormais incarné par Robert Pattinson après Ben Affleck. Le film vient de terminer son week-end d’ouverture sur le panneau d’affichage mondial et le box-office a parlé: Nous sommes face à un nouveau record pour Warner Bros.

La production, dirigée par Matt Reeves en tant que réalisateur, a parcouru un chemin ardu jusqu’à son lancement, car il était prévu pour la mi-2021. Malheureusement, la pandémie de coronavirus a empêché le plan initial et contraint les responsables à retarder sa date, d’au moins deux autres. fois, mais c’est déjà de l’histoire du passé et aujourd’hui ils connaissent un succès retentissant.

Tel que rapporté par Variété, homme chauve-souris Il a dépassé les 134 millions de dollars de collecte uniquement aux États-Unis au cours du week-end dernier et dans le monde, il dépasse déjà les 250 millions de dollars.. Pour ces chiffres, Warner Bros. vient de battre son record de sortie pendant la crise sanitaire en réussissant également en Europe, en Amérique latine, en Asie, en Afrique et en Australie, principalement en Océanie.

De plus, c’est une sorte de résurrection pour le studio, car l’ère COVID-19 a été compliquée par les sorties en salles et la décision de les envoyer à son service de streaming HBO Max. Les critiques étaient également généralement positives, avec 85% sur Rotten Tomatoes et une note de 72/100 sur le site officiel Metacritic.ce qui a enthousiasmé la franchise à penser à deux suites dans le futur.

« Au cours de sa deuxième année de lutte contre le crime, Batman explore la corruption à Gotham City et son lien avec sa propre famille. Il entre également en conflit avec un tueur en série connu sous le nom de Riddler »indique son synopsis officiel. Pattinson dirige un casting de luxe composé de Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell, John Turturro, Barry Keoghan et Peter Sarsgaardentre autres.

