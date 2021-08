The Batman : description exclusive de la bande-annonce pour CinemaCon

La CinemaCon continue de parler avec des panneaux qui surprennent et des nouvelles que le fandom attend depuis longtemps. Dans ce contexte, il ne pouvait manquer Le Batman, le film réalisé par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson. Warner partagé un regard exclusif pour les visiteurs de la convention qui n’ont pas atteint Internet, mais nous avons la description détaillée des images qui étaient accompagnées de la parole de l’acteur qui personnifie le Chevalier de la nuit dans cette version.







Il semble que les images partagées soient un « derrière la caméra » en mettant l’accent sur la terreur qu’il génère Homme chauve-souris. A cette occasion, le réalisateur Matt Reeves présentera dans le film les premières années d’activité de la chauve-souris. Pattinson souligne même que Bruce Wayne vous aurez du mal à gérer votre colère.

Le Batman était présent à CinemaCon

Le début de l’avance trouve Homme chauve-souris marchant avec une sinistre musique de piano accompagnant l’action. Pattinson dit: « Homme chauve-souris il est l’un des personnages les plus importants du 20ème siècle « . Alors, Bruce enlève son masque. L’histoire continue : « Cette version est radicalement différente de ce qui a été vu auparavant. » Les réalisateurs de ce projet sont vraiment fiers du résultat.

Reeves commente aussi : « Nous n’avons rien vu qui fonde le héros comme le fait la première année. ». Bien que ce ne soit pas une histoire d’origine, Le Batman compte, comme nous l’avons mentionné précédemment, les premiers jours du justicier. Les images montrent le héros battant des criminels dans un véritable chaos sombre. « Cette rage marche vraiment« , avoue Pattinson, qui a le défi de convaincre le public de CC avec ses performances.

De même, l’acteur populaire reconnaît que « tous les combats semblent très personnels« Et il met en évidence les différentes armes utilisées par le justicier pour imposer la justice dans une ville de Gotham sombre et effrayant. La bande-annonce montre Andy Serkis agissant comme Alfred et à Batmobile en action. Matt Reeves se ferme: « Nous avons hâte qu’ils voient Le Batman au cinéma l’année prochaine. »