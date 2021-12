The Batman de Robert Pattinson en tête de la liste IMDb des films les plus attendus de 2022

IMDb a publié sa liste des films les plus attendus de 2022, dominée par les héros de bandes dessinées et les blockbusters d’action.

Après de nombreux hauts et bas au cours de la dernière année, avec des films constamment déplacés, déplacés du cinéma vers le streaming et dans certains cas indéfiniment reportés, nous sommes presque prêts à inaugurer une nouvelle année de grands films qui, espérons-le, seront tous vus dans la manière dont leurs créateurs l’avaient prévu. Selon une nouvelle liste compilée par IMDb, le film considéré comme le plus attendu en 2022 est celui réalisé par Matt Reeves. Le Batman, qui verra Robert Pattinson jouer le rôle du combattant du crime masqué de Gotham City. Compte tenu du calendrier chargé pour 2022, ainsi que du fait qu’il y avait de nombreux fans de DC qui avaient des doutes initiaux sur le rôle principal de Pattinson en tant que dernière itération de Batman, ce seront des nouvelles que Warner Bros. est plus qu’heureux d’entendre.

Dans un autre univers, on aurait déjà vu Le Batman à l’heure actuelle, mais grâce à la pandémie de Covid entraînant de nombreux retards dans le tournage et la sortie, les débuts de Dark Knight de Robert Pattinson ont d’abord été repoussés de juin de cette année à octobre avant de finalement s’installer sur un créneau de mars 2022. Malgré son absence de trois mois, Le Batman a attiré beaucoup d’attention au cours des derniers mois grâce à des visionnages spéciaux et à des clips exclusifs diffusés dans le cadre des événements DcFandome et CinemaCon de cette année, et avec chaque nouvelle bande-annonce, une grande partie de l’incertitude initiale concernant le film semble avoir été lentement éliminée par ce qui semble être une vision brute et rugueuse des jeunes années de Caped Crusader de Gotham.

Le Batman suivra Bruce Wayne de Pattinson au cours de sa deuxième année en tant que Batman, principalement sans tous les gadgets technologiques des autres versions grand écran du personnage, alors qu’il affronte The Riddler, qui semble être responsable d’une série de meurtres violents qui se produisent autour de Gotham. Cependant, Batman aura les mains pleines car le film d’ensemble présente également Catwoman et The Penguin ainsi que des allusions au Joker qui se cache quelque part dans l’ombre, qu’il s’avère être dans le film ou non. Avec Warner Bros. ayant déjà lancé deux séries télévisées dérivées basées sur Gotham PD et Penguin à diffuser sur HBO Max, ils vont clairement tout faire pour que Robert Pattinson puisse faire les affaires en tant qu’homme dans l’homme dans le costume de chauve-souris.





Dans l’ensemble, la liste d’IMDb est une bonne nouvelle pour Marvel et DC, avec Le flash réussissant juste à atteindre la 10e place, tandis que Marvel prend les places 3 et 7 avec Thor : Amour et Tonnerre et Docteur Strange dans le multivers de la folie respectivement. Étant largement dominé par de nombreux gros blockbusters retardés, vous pouvez voir la liste complète ci-dessous :

Le Batman Pousser un cri Thor : Amour et Tonnerre Top Gun : Maverick Tueurs de la Lune Fleur Jurassic World : Dominion Docteur Strange dans le multivers de la folie Mission : Impossible 7 Inexploré Le flash

Bien que cette liste soit compilée sur la base du trafic Internet passant par les pages de titre d’IMDb, il est assez intéressant de noter que de nombreux films figurant sur la liste datent du début de 2022 et ont déjà fait l’objet d’un marketing assez important, ce qui est probablement la raison pour laquelle les goûts de Aquaman et le royaume perdu et Panda noir : Wakanda pour toujours ne figurent pas dans le top dix, même si je suis sûr que Dwayne Johnson aura sa propre opinion sur Adam noir ne pas faire la coupe.









