The Batman : Danny DeVito félicite Colin Farrell pour The Penguin

Danny DeVito a dépeint The Penguin dans Batman Returns et a félicité Colin Farrell pour son interprétation du méchant dans The Batman.

homme chauve-souris présenté une version de Le pingouin totalement différent de ce qu’on a pu voir par le passé lors de la cassette de Tim Burton, batman revient. Dans ce cas, le méchant en charge de Colin Farrell vu à travers les yeux de Matt Reeves est un gangster qui est en charge d’une boîte de nuit où la foule passe son temps libre même avec de hauts fonctionnaires de Gotham. Danny De Vito célébré cette nouvelle direction pour le personnage.

« Je crois que Colin Farrell fait un excellent travail. Certainement un autre média. Je pense qu’il était un Batman plus altéré et plus sombre. Bien sûr, il y a trois Italiens qui sont mauvais, les Falcone. Mais j’ai l’impression qu’en termes de performances, je pense que Colin, qui est un bon ami à moi, a fait du bon travail. Chapeau à tous ceux qui restent assis aussi longtemps dans la chaise de maquillage. Je l’ai fait avec El Pingüino et j’ai adoré”exprimé Danny De Vito.

Le Pingouin est de retour au cinéma

La vérité est que même si Danny De Vito affirme avoir apprécié homme chauve-sourispréfère toujours la version du personnage introduite il y a des décennies par le réalisateur Tim Burton : « Mon sentiment en comparant les deux films est que je suis fan de Tim Burton. J’aime le fantasque, l’opéra, le Pee-wee Herman mécontent qui me jette d’un pont. Cela me fait sourire. C’est donc une situation différente, mais j’ai vu le film. »

Danny De Vito joué Le pingouin en tant que fils rejeté d’une famille aristocratique qui a grandi dans un cirque et a fini par former une bande de criminels. Avec ses compagnons, il a pris d’assaut Gotham City tandis que le méchant éhonté se présentait aux élections anticipées pour être le maire de la ville la plus corrompue de la planète. Par chance Homme chauve-souris J’étais là pour l’arrêter !

Il est vrai que les deux versions de Le pingouin ils sont diamétralement opposés et les histoires dans lesquelles ils sont plongés n’ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, mais dans le cadre du fandom Gothic Bat, il n’est pas difficile d’apprécier ce méchant à la fois dans batman revient de Tim Burton comme homme chauve-souris par Matt Reeves. Ces acteurs font un excellent travail en tant que Cobblepot Oswald.

