The Batman : Colin Farrell confirmé pour une série dérivée

Le monde de « The Batman », le nouveau film écrit et réalisé par Matt Reeves est sur le point d’étendre sa portée narrative. Suite à l’annonce de plans pour une série dérivée centrée sur le service de police de Gotham City, il a été confirmé que l’un de ses méchants avait sa propre série via HBO Max.

Variety a noté que l’acteur Collin Farrell a été confirmé pour jouer à nouveau Oswald Cobblepot, alias « The Penguin ». Le développement du projet avait été annoncé plus tôt cette année, mais l’implication de Farrell n’a pas encore été pleinement confirmée, à ce jour.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kevin Feige confirme Charlie Cox dans le rôle de Daredevil dans MCU

La série mettra en vedette l’histoire du Pingouin alors qu’il accède au pouvoir dans le monde souterrain de Gotham, avec Lauren LeFranc (Impulse, Agents du SHIELD) en tant que scénariste principal, tandis que Matt Reeves en sera le producteur exécutif et co-scénariste, tandis que Dylan Clark , producteur du film, occupera également le même poste dans cette nouvelle production.

Ce sera la deuxième fois que nous verrons à la télévision une histoire qui présente les origines du Pingouin depuis que Robin Lord Taylor a joué le personnage de la série « Gotham ». Danny DeVito aurait été joué dans la direction de Tim Burton dans le film de 1992 « Batman Returns ».

Bien que DeVito ait manifesté son intérêt à jouer à nouveau le personnage, l’acteur a offert sa bénédiction à Farrell lors d’une récente conversation avec Forbes, où il a assuré que l’acteur irlandais était l’un de ses favoris. L’un des éléments qui a retenu l’attention des fans est le travail impressionnant de la prothèse dans sa caractérisation.

Lors d’un entretien avec SiriusXM, l’acteur Jeffrey Wright, chargé de jouer le commissaire Jim Gordon, a fait part de son impression sur le travail de maquillage mis en œuvre à Farrell, assurant qu’il ne le reconnaissait pas lorsqu’il l’a rencontré sur le plateau de tournage. « The Batman » a une date de sortie prévue pour le 4 mars 2022.