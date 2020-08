“The Batman” : Bruce Wayne n’est pas ce que l’on attendait…

Après des mois d’attente, les fans ont enfin pu voir The Batman de Matt Reeves et Robert Pattinson en Dark Knight.

The Batman: Un thriller policier courageux qui s’inspire de films classiques tels que Chinatown et Taxi Driver

Le teaser est un peu surprenant, car la production du film a été arrêtée à ses tout débuts en raison de la pandémie de coronavirus. Pourtant, les images que Reeves a apportées à la convention virtuelle FanDome de DC donnent un bon aperçu de ce à quoi les fans de la croisade des capes devraient s’attendre.

Au cours de la table ronde, Reeves a révélé que le film sera un thriller policier courageux qui s’inspire de films classiques tels que Chinatown et Taxi Driver. À la fin de la table ronde, Reeves a partagé la première bande-annonce de The Batman, mais a rappelé au public que ce n’était qu’un petit avant-goût de ce qui s’en vient, car le film n’est terminé qu’à 25 %.

“Comme nous l’avons dit, ce n’est pas un récit d’origine et vous le rencontrez au début … beaucoup d’autres histoires parlent de la façon dont il a dû maîtriser sa peur et se maîtriser lui-même”, a déclaré Reeves. “Je pense que pour moi, ce qui était excitant, ce n’est pas de faire cela, de ne pas faire l’origine, mais plutôt de le rencontrer au milieu de cette expérience criminologique, de le voir échouer, grandir et être héroïque, mais d’une manière qui semblait très humaine, très imparfaite… le public de mettre le public dans la peau”.

Dans la bande-annonce, une force malfaisante de Gotham City essaie de se rendre à Batman. La bande-annonce présente également quelques personnages clés, dont James Gordon de Jeffrey Wright et Catwoman de Zoe Kravitz. Pendant ce temps, Reeves souligne que beaucoup de ces personnages sont encore en train de se découvrir ; Selina Kyle n’est pas encore Catwoman, par exemple, et le Riddler et le Penguin sont tous deux au début de leur propre carrière criminelle.

La révélation la plus surprenante de la bande-annonce est sans doute la représentation de Bruce Wayne. Dans cette itération, Wayne n’est pas le playboy bien entretenu et bien monté que Christian Bale a dépeint, mais Wayne de Pattinson est beaucoup plus négligé et gothique.

Le film devait initialement sortir le 21 juin 2021, mais il a été repoussé au 1er octobre 2021, date de sortie prévue.

Regardez le teaser ci-dessous :