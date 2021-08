The Batman : 5 choses que les fans aimeraient voir (et 5 choses à éviter)

En 2014, Ben Affleck devait jouer, réaliser et écrire un film solo de Batman, après avoir été choisi dans DC Universe de Zack Snyder, pour faire ses débuts en 2016 Batman contre. Superman : L’aube de la justice. C’était à l’époque où le « Snyder-Verse » était apparemment un plan en marche, et Ben Affleck était le nouveau Bruce Wayne. En janvier 2017, il a démissionné de son poste d’écrivain et de réalisateur et n’était prévu que pour jouer le rôle principal, avec Matt Reeves à la tête du réalisateur, qui se concentrera sur un jeune Batman, plus enclin au côté détective du « Plus grand détective du monde ». En janvier 2019, après que le Snyder-Verse se soit effondré et que le DCEU semble en ruine, Ben Affleck a quitté le projet et ses liens avec le canon du DCEU ont été omis. En mai de la même année, face à des réactions assez mitigées, Robert Pattinson a été choisi à sa place, reflétant le projet de présenter un Batman plus jeune. Fin 2019, un nouveau casting avait eu lieu et le résultat était prometteur.

Maintenant, après des années de développement infernal, Le Batman devrait sortir en 2022, avec Paul Dano comme Edward « The Riddler » Nashton, Colin Farrell comme Oswald « The Penguin » Cobblepot, Zoe Kravitz comme Selina « Catwoman » Kyle et Andy Serkis comme Alfred, pour n’en nommer que quelques-uns. Une bande-annonce a fait ses débuts sur DC Fandome, malgré le film pas complètement emballé, qui présentait le ton sombre et l’aspect noir que le film devait prendre, ce qui semblait époustoufler les fans. Maintenant, avec le film plus proche que jamais, les fans ont commencé à se faire une opinion sur ce qu’ils aimeraient voir dans le film ou non.

Aime voir : la « règle de non-tuer » de Batman

Bien que faisant l’objet de nombreux mèmes, la règle « No-Kill » de Batman est une grande partie de son identité, établissant des limites et des règles pour lui, ce qui joue un rôle important pour le séparer des méchants qu’il combat. Bien que l’accent ait été mis sur cela dans les bandes dessinées, les adaptations sur grand écran n’ont pas été aussi fidèles pour consolider cette règle, car il y a eu certaines situations, comme Batman fait exploser une voiture ou écrasant quelqu’un sous le Bat-mobile, il a eu un doute sur cette règle, que certains fans trouvent qu’elle pourrait facilement être omise, et être utilisée comme un point d’intrigue pour garder Batman fidèle à son objectif, tout en restant fidèle aux bandes dessinées, ce qui est un aspect important dans chaque super-héros basé sur un personnage de bande dessinée film, jamais. Les fans ne veulent aucun doute quant au fait que Batman a tué ou n’a jamais tué personne, qu’il s’agisse d’un méchant ou d’un passant malheureux.

Je n’aimerais pas voir: Edward Nashton (The Riddler) de Paul Dano mourant dans le premier film

Certains fans de Batman considèrent le meurtre de certains des plus grands méchants de la « Rogues Gallery » comme l’une des plus grandes erreurs des adaptations passées du personnage. Alors que le sort du Riddler est dévoilé jusqu’à l’ouverture du film, les fans aimeraient le voir survivre à l’inévitable interaction violente avec Batman et apparaître dans les futurs films comme un antagoniste possible, comme l’était Thanos pour les Avengers, uniquement dans une plus petite échelle. Certains fans s’attendent à ce que la représentation de The Riddler par Dano soit l’une des meilleures, compte tenu de sa capacité à s’adapter à n’importe quel rôle et du caractère complexe du Riddler dans les bandes dessinées. Certains fans pensent qu’il est certain que les personnages ne mourront pas, sur la base des déclarations de Matt Reeve à DC Fandome, mettant en évidence son accent sur la construction du monde et l’accumulation progressive de nombreux méchants emblématiques étant les versions crapuleuses d’eux-mêmes, basées sur ce qui ils ont traversé, et n’ont pas encore traversé, crucial pour les façonner en tant que méchants tels que The Penguin. Mais, jusqu’à la sortie du film, rien ne peut être dit avec certitude.

Voudrais voir: la lutte intérieure de Batman et son conflit avec son propre ego

Certains fans veulent se concentrer sur les détails les plus fins. Passer des nuits à combattre le crime déguisé en chauve-souris et réveiller un milliardaire avec une entreprise à gérer est une tâche ardue. Les fans veulent voir un conflit, entre Bruce, luttant pour équilibrer ses deux identités et le bilan mental que ce conflit lui inflige, le forçant peut-être à prendre des décisions irréfléchies. Peut-être une représentation de Batman comme un monstre dans sa tête, ou même une voix, les fans veulent une ligne de démarcation entre Bruce Wayne et Batman, et des conflits d’intérêts émergent, avec une menace que Bruce soit tellement obsédé et pris en charge par l’identité de Batman, que l’identité de Bruce Wayne se transforme en un déguisement pour Batman, et l’évitement possible de cela, grâce à Bruce menant une bataille mentale contre Batman.

Je n’aimerais pas voir: « Catwoman » comme un méchant simple

Selina Kyle, alias Catwoman, est un personnage largement associé à Batman, les deux ayant une relation amoureuse et professionnelle, Catwoman servant à la fois de méchant et de héros selon les bandes dessinées. Les fans ne veulent pas que Catwoman soit un méchant, malgré tout conflit avec Bruce Wayne. Un fan décrit comme voulant que Catwoman soit une « alliée réticente », quelqu’un qui n’a pas de « bonnes » intentions, mais qui s’associe à Batman, réalisant ses motivations personnelles, avec la partie « aider les gens » à côté. Alors que dans les précédentes adaptations comiques et à l’écran, elle a été montrée dans une variété de rôles, méchants, héroïques et même en tant que femme fatale, quelque chose que les fans encouragent à explorer, les différentes parties de Selina.

J’aimerais voir: une vision réaliste de certains personnages principalement basés sur la fantaisie

L’attention portée aux détails semble être une grande partie de la vision de Matt Reeve sur le chevalier noir, suggérée dans le teaser, à travers l’utilisation du fard à paupières, et l’obsession moderne de Batman pour le réalisme, explorée pour la première fois à l’ère Nolan, bien que pas totalement réaliste , une tentative applaudie, et qui s’est avérée largement couronnée de succès, étant donné que la série apparaît parfois dans les débats de grands films de super-héros. Les fans ont donné de nombreuses idées créatives, y compris Joker ayant une peau altérée et des brûlures chimiques, ainsi qu’une distorsion vocale, provenant de son origine en tombant dans une cuve de produits chimiques, comme le montrent certaines adaptations, notamment dans la représentation du Joker par Jack Nicholson. Bien que la question ne repose pas sur Joker et que de nombreuses idées concernant le visage en argile et même Mr.Freeze aient été lancées, un aspect commun à toutes ces dernières est le mélange de fantaisie et de super-réalisme, quelque chose, s’il est exécuté correctement, pourrait contribuer à ce que le film soit un concurrent sérieux dans le meilleur film Batman de tous les temps.

Je n’aimerais pas voir: la famille de chauves-souris étendue interfère et domine toute la série de Batman.

Compte tenu de la confirmation d’un spin-off de « Gotham PD », une trilogie et une série semblent très probables. Ainsi, l’introduction de la Bat-Family étendue, comprenant Bat-girl, Robin, Nightwing, Red Hood et plus encore, la dernière chose que de nombreux fans veulent est de déplacer l’attention de Batman, dans un film Batman. Des idées créatives ont été lancées, y compris des spin-offs de HBO Max, qui permettent le développement et la construction du monde sans compromettre les films Batman eux-mêmes. Bien que cela soit purement basé sur des spéculations et que certains fans considèrent qu’il est inévitable que les films de Batman se diversifient et créent leur propre univers, on peut craindre une répétition de Batman et Robinquelque chose que les fans n’ont pas bien pris.

J’aimerais voir: Arkham Asylum jouer un rôle plus important et héberger tous les méchants (sauvant la règle du « non-tuer »)

Les fans veulent vraiment que la règle du « no kill » soit appliquée et appliquée comme jamais auparavant, et certains ont suggéré de nombreuses idées créatives, non seulement pour étayer cela, mais également pour tenter une adaptation fidèle à un site très emblématique de l’histoire de Batman, Arkham Asylum . Hébergeant tous les méchants que Batman a et n’a pas encore vaincus, plutôt que de les tuer, de nombreux fans ont suggéré à un méchant majeur de jouer un rôle similaire à The Calendar Man, dans la récente adaptation, Batman : le long Halloween,certains citant même Riddler pour jouer le rôle dans la trilogie, ou même le Riddler. Arkham Asylum a été utilisé comme point d’intrigue dans de nombreuses itérations du personnage, en particulier dans le Batman : Arkhamsérie de jeux vidéo, qui a été considérée comme l’une des meilleures itérations du personnage, avec Batman : l’asile d’Arkham, Batman : Arkham Cityet le très populaire, Batman : Chevalier d’Arkham.

Je n’aimerais pas voir : un nouveau costume immédiatement

Les fans ont adoré le nouveau Bat-suit porté par Robert Pattinson, citant son look réaliste et son logo non conventionnel comme points forts du costume. Dès son premier look, où il a été révélé lors d’un screen test sur les réseaux sociaux, dans une salle très rouge, en se concentrant sur le logo, et le nouveau capot. Ayant l’impression que le nouveau design a besoin de temps et qu’il est parfait pour un Batman qui n’en est qu’à sa deuxième année de lutte contre le crime, comme l’a confirmé Matt Reeves, les fans constatent qu’un passage soudain à un nouveau costume, alors que Bruce n’est que dans son deuxième année, et non confirmé comme un génie de la technologie, ou expérimenté dans ses escapades, s’écarte du ton réaliste auquel ils s’attendent et sur lequel le film tente apparemment de se baser. Après avoir examiné de plus près le costume dans sa bande-annonce officielle de DC FanDome, les fans sont plus que jamais excités, car un fan a même suggéré qu’un nouveau costume soit montré vers la fin du film ou dans une éventuelle scène post-crédits, pour préserver un soupçon de logique dans ce monde fantastique.

J’aimerais voir : Le Batman à « perdre » (et puis à gagner)

Quelque chose que Marvel a exécuté avec succès pour la première fois dans Avengers : guerre à l’infini,certains fans veulent que Batman soit vaincu contre ses rivaux. Des idées créatives telles que The Riddler exposant Thomas Wayne comme corrompu, ou le perdre et devenir la proie des jeux d’esprit attendus du Riddler. Étant donné qu’il est confirmé que Batman est le premier d’une série, les fans peuvent facilement voir ce travail, et dans un Fin de partiestyle, Batman battant ses adversaires la deuxième fois. Un fan a décrit vouloir que le Riddler donne à Bruce un combat difficile et lui rende difficile de gagner et d’augmenter les enjeux. Alors que Batman est une personne qui peut vaincre presque n’importe qui avec une préparation appropriée, les fans veulent qu’il subisse une perte et, grâce à cette perte, remporte la prochaine bataille. En bref, les fans veulent que Batman perde quelques batailles mais gagne la guerre éventuelle.

Je n’aimerais pas voir : une tâche facile pour Batman

Suivant la perspective apparemment unique que ces films veulent adopter, les fans veulent que « Le plus grand détective du monde » prouve son titre. Les fans veulent que The Riddler lance un défi à Batman, l’oblige à défier ses propres capacités du mieux qu’il peut. Des solutions simples, y compris les analyses de sonar et l’accès aux appels téléphoniques du monde entier, semblent hors de question. Étant donné que Batman en est à sa deuxième année, les fans veulent qu’il soit rivalisé, au point où il est susceptible de perdre. Ils veulent que Batman soit meurtri, blessé et blessé, et ne gagne pas un combat en lançant trois coups de poing, ils veulent qu’il se remette en question, s’immobilise et, au cours des films, se développe plutôt que d’être présenté comme un détective de génie, qui utilise une technologie complexe et extraterrestre pour s’attaquer à tout et à tout ce qui se présente à lui.

Un grand merci aux personnes de r/TheBatmanFilm qui ont répondu à mon appel d’opinions d’une manière incroyable et m’ont fourni d’excellents documents sur lesquels me baser.??

