The Batman 2 dévoile sa date de sortie et son titre officiel

Même si un deuxième film de » avait déjà été confirméhomme chauve-souris », la suite vient d’être officiellement confirmée par Studios DCrévélant la date de la première et le titre officiel complet.

La suite s’intitulera »Batman partie II », voyant le retour de Robert Pattinson Comme le chevalier noir. De la même forme, Matt Reeves reviendra dans le fauteuil du réalisateur, avec sa première prévue pour le 3 octobre 2025.

Les responsables des studios DC, James Gunn Oui Pierre Safran, a confirmé que la suite arrivera avec la nouvelle catégorie du studio » DC Elseworlds », qui servira à identifier les films qui se situent en dehors de la ligne principale de l’univers DC, similaire à la suite du réalisateur prévue en 2024. phillips »Joker: Folie à Deux ».

Avec la suite de »The Batman », confirme la réorganisation des films DC, qui était auparavant centrée sur les films réalisés par zack snyder. Maintenant, le nouvel univers DC commencera par »Superman : Héritage », le prochain film de Superman qui sortira le 11 juillet 2025, quelques mois après »The Batman Part II ».

Alors qu’il était déjà connu que le film mettant en vedette Pattinson se déroulerait dans un univers différent, c’est la première fois qu’il a été confirmé que les films de James Gunn en dehors de l’univers DC sortiront sous la marque »DC Elseworlds » par ce qui pourrait être qu’à l’avenir, nous verrons plus de films en dehors de la chronologie principale.

Pour Reeves, cette nouvelle division de films ne présente aucune complication, puisque le réalisateur a précédemment exprimé son désir de faire une histoire centrée uniquement sur le personnage de Batman, laissant de côté tout lien possible avec d’autres personnages.

« Mon objectif a toujours été de faire ces histoires d’un point de vue qui permette au personnage d’être toujours le centre émotionnel de l’histoire. Parce que souvent, ce qui se passe, c’est qu’après avoir fait la première, tout à coup, d’autres personnages apparaissent et prennent le contrôle. , puis Batman passe à l’arrière du point de vue du personnage ou de l’émotion », a expliqué Reeves.

En plus de sa suite, l’univers de »The Batman » développe une nouvelle série dérivée centrée sur Oswald »Oz » Cobblepot, plus connu sous le nom de The Penguin, un personnage joué par Colin Farrell dans le film, bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie.

»The Batman Part II » sortira en salles le 3 octobre 2025.