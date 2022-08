‘The Batman 2’ : Colin Farrell veut participer à nouveau en tant que The Penguin à la suite

L’acteur Colin Farrell a déclaré qu’il serait ravi de retourner à Gotham City pour une suite à »homme chauve-souris » sans réfléchir. L’acteur qui a joué Oswald Cobblepot, plus connu sous le nom de The Penguin, dans le film réalisé par Matt Reeves a exprimé son enthousiasme à l’idée de faire à nouveau partie de l’équipe dans »The Batman 2 ». « Oh mon Dieu, vous vous moquez de moi ? » Farrell a répondu lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à revenir. « C’est très amusant, tu te moques de moi ? C’était un sport facile, je veux dire… c’était une joie. »

» The Batman » est sorti dans les salles du monde entier le 4 mars, acclamé par la critique et a rapporté 800 millions de dollars au box-office mondial. Les téléspectateurs ont été émerveillés par la transformation visuelle de Farrell, qui s’est démarquée par son interprétation du Pingouin même avec quelques instants à l’écran. Même Warner Bros. lui-même a été impressionné qu’il ait fini par commander une série dérivée pour hbo max avec Pingouin.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Warner Bros. annule la production de « Batgirl » pour HBO Max







La série est en développement depuis septembre 2021, avec Lauren Lefranc en tant qu’écrivain et showrunner pour le nouveau spectacle, avec Reeves et Dylan Clark comme producteurs. Bien qu’il ait été dit qu’il serait fortement impliqué dans le développement et la production de la série, Reeves ne reviendra pas pour occuper le siège du réalisateur. Comme Farrell lui-même l’a commenté :

« Matt est dans tout, vous savez, planant au-dessus du clavier et planifiant simplement l’histoire parce qu’il est si méticuleux. Il est tellement obsédé par ce qu’il fait, mais il est également en train de faire la série The Penguin pour HBO Max. Je veux que je Je veux dire, il ne va pas le réaliser, mais c’est dans toute la structure des scripts et qui va les diriger. Et donc, c’est excitant.

De plus, il semble qu’en ce moment Reeves travaille dur sur une suite à »The Batman », après que Warner Bros. ait donné le feu vert au projet en avril de cette année. LE ci-dessous verra le retour de Robert Pattinson en tant que Dark Knight, bien que les détails de l’intrigue ou des autres acteurs soient actuellement inconnus.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Feu contre Feu : Michael Mann assure qu’une suite est en route

Il n’y a pas non plus de détails sur l’histoire que le spin-off de Penguin suivra, mais Dylan Clark a déclaré qu’il ressemblerait au film de gangster populaire « Scarface », laissant entendre que l’histoire suivra Oswald Cobblepot alors qu’il monte au sommet. des quartiers les plus profonds de Gotham City. La série »El Penguin » n’a pas encore de date de sortie, mais on sait qu’elle sera exclusive à HBO Max.