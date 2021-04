The Bad Batch: Une nouvelle affiche anticipe le retour d’un redoutable méchant

« Star Wars: The Bad Batch » se prépare pour sa prochaine sortie sur Disney + en dévoilant une nouvelle affiche anticipant le retour imminent de l’un des méchants les plus importants de la franchise galactique: l’empereur Palpatine.

La nouvelle série de Dave Filoni, responsable de films tels que « The Clone Wars » et « Rebels », présentera le Clone Force 99, une équipe d’élite de troopers qui, après les événements de « Revenge of the Sith », doit abandonner leur placés comme soldats impériaux, étant des fugitifs de Moff Tarkin et de ses agents chargés de l’application de la loi.

« The Bad Batch » se concentrera principalement sur la période entre « Revenge of the Sith » et « A New Hope », présentant la difficile transformation de l’ancienne République en Empire Galactique, avec l’apparition probable de quelques vieilles connaissances par le fans de la franchise « Star Wars », dont certains sont déjà confirmés.

La nouvelle affiche de la série anticipe le retour de l’empereur Palpatine lui-même, qui commandera à nouveau Moff Tarkin, joué par le regretté acteur Peter Cushing dans la trilogie originale. L’implication directe de l’empereur suggère qu’il cherche à retrouver Omega, la jeune femme qui accompagne les protagonistes et que certaines théories suggèrent qu’elle possède le modèle génétique de Jango Fett.

« The Bad Batch » comportera également le retour de certains personnages récemment ajoutés au canon, tel est le cas de Fennec Shand, que nous avons vu pour la première fois dans la série « The Mandalorian » interprétée par Ming-Na Wen et qui le fera revenir prêter sa voix dans la série. « Star Wars: The Bad Batch » prépare sa sortie pour le 4 mai.