The Bad Batch Premiere lance une nouvelle aventure prometteuse (Critique)

C’est le 4 mai et ça veut dire Star Wars: Le mauvais lot est enfin arrivé sur Disney Plus avec une impressionnante première de 70 minutes!

Il est temps pour quelque chose de nouveau Guerres des étoiles histoires, comme Le mauvais lot est enfin arrivé sur Disney Plus. J’ai eu la chance de regarder le premier épisode de 70 minutes au début de la semaine dernière, et maintenant je peux tout vous raconter!

Attention, je ferai cela en tant que révision / ventilation hybride (un peu comme je l’ai fait avec The Mandalorian), il y aura donc beaucoup de spoilers. Si vous n’avez pas encore regardé, revenez peut-être et lisez ceci une fois que vous l’avez fait. Maintenant, allons-y!

Une expérience cinématographique

Comme vous l’avez probablement entendu / vu, Le mauvais lotpremier épisode de, Conséquences, n’est pas votre première moyenne. Arriver à 70 minutes, c’est plus comme un mini-film pour lancer la série… et c’est merveilleux.

Vraiment, ce qui m’a le plus frappé en regardant, c’est à quel point on a eu l’impression de regarder un film. Cela ressemblait à ces films DC Animation plus courts, directs ou blu-ray. Mieux encore, c’est comme cela que l’on a eu l’impression qu’il avait été conçu dès le départ.

Ne pas frapper l’ancien Guerre des clones film, qui a débuté cette série en 2008, mais le film lui-même se sentait juste. Il semblait clair que c’était une poignée d’épisodes fusionnés pour faire un film, plutôt que tracés / rythmés pour la durée plus longue. Ce n’est pas un problème avec Bad Batch, et le rythme plus fluide permet de meilleurs moments de personnage qui vous accrochent complètement.

Je n’étais pas énorme sur les épisodes de Bad Batch de la dernière saison de La guerre des clones (qui a été diffusé l’année dernière), donc je ne savais pas à quel point une série entière qui leur était dédiée m’attirerait. En cela, l’introduction du film fait des merveilles. Le temps d’écran prolongé permet aux conteurs de présenter ces personnages au-delà des plaisanteries rapides et des décors d’action.

Au lieu de cela, nous voyons des moments plus calmes, où leurs personnalités individuelles peuvent se manifester de manière plus naturelle. On nous montre leur dynamique et la manière dont ils prennent vraiment soin les uns des autres. Le résultat sont des personnages qui se sentent beaucoup plus attachants / sympathiques que ce à quoi je m’attendais.

Cela aide à préparer le terrain lorsque les choses tournent mal. Le spectacle démarre juste à la fin de La vengeance des Sith, au fur et à mesure que l’Ordre 66 est exécuté et que l’Empire est formé. Similaire à comment Siège de Mandalore nous en a donné ROTS moments recréés dans un style animé, Le mauvais lot fait la même chose. C’est une petite chose, mais chouette à voir. Enfer, nous obtenons une séquence d’intro vraiment cool montrant comment Caleb (Kanan de Rebelles de Star Wars) a survécu à l’Ordre et s’est échappé.

Le mauvais lotLe point de vue de ce sujet est critique. Vous pouvez voir en quoi leurs réactions diffèrent du reste de l’armée des clones (ceux sous le contrôle de la puce inhibitrice), et cela rend le plan général de Palpatine plus ignoble.

Ensuite, bien sûr, vous obtenez le nouveau personnage, Omega (Michelle Ang). Présenter une nouvelle émission à une personne peut être difficile à gérer. Encore une fois, le temps prolongé fonctionne à cet avantage. Bien qu’il y ait encore beaucoup de questions concernant Omega, elle ne se sent pas obligée de participer à l’histoire. On peut la voir interagir avec les personnages établis, tout en s’intégrant lentement dans leur cercle intime.

Lorsque le moment est venu pour tous de s’échapper ensemble, l’action est tout à fait naturelle et compréhensible. Ce sont des choses que je ne suis pas sûr qu’ils auraient pu faire dans un laps de temps plus court, ou même en quelques épisodes réunis. Le format choisi permet à l’histoire de «respirer» et de prendre le temps de mettre en valeur des moments plus petits. C’était vraiment comme regarder un petit film et j’espère que nous en verrons plus bientôt.

Où nous allons ensuite

Comme prévu, la formation de l’Empire a mis les Bad Batch eux-mêmes en fuite… moins Crosshair dont la puce inhibitrice fonctionne assez bien pour en faire un ennemi. Maintenant qu’ils sont en fuite, il y a beaucoup de territoire ouvert pour l’histoire à couvrir… alors où va-t-il?

C’est malheureusement difficile à dire. Bien que je pense que c’est une valeur sûre, Omega, et tout ce qui se passe avec elle, sera un facteur majeur. De l’épisode, nous apprenons qu’elle est un autre clone défectueux, bien qu’il reste à voir de qui elle est un clone. Il est très clair que les Kaminoans tiennent à garder son identité, et sa nature générale, un secret du nouveau régime.

Omega est initialement présentée comme l’assistante médicale de Nala Se, mais cela semble être un moyen facile de la garder proche de Nala à tout moment. Omega n’a jamais été en dehors du monde de Kamino, vivant toute sa vie confinée à l’installation de clonage. Cela lui-même soulève plus de questions.

Omega a-t-il connu la même accélération de croissance que les autres clones? Cela expliquerait peut-être pourquoi sa présence semble soudaine et inattendue à l’équipage de Bad Batch. Ou est-elle, comme Boba, un clone pratiquement inchangé, grandissant à un rythme normal? Si tel est le cas, les origines de sa nature deviennent encore plus curieuses.

Le premier épisode ne révèle malheureusement pas les secrets, mais je suppose que nous n’aurons pas à attendre la toute fin de la saison pour en savoir plus. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas spéculer sauvagement!

Nala Se semble avoir l’intention spécifique de garder Omega hors des mains de l’Empire. Allant jusqu’à l’aider, ainsi que le Bad Batch, à s’échapper directement contre les ordres Tarkin / Impériaux. Il y a aussi un moment entre Nala Se et Lama Su où ils mentionnent spécifiquement garder les informations cachées à Palpatine. D’après la façon dont j’ai lu cette interaction, j’ai l’impression que Palpatine n’a aucune idée de ce clone. Si tel est le cas, pourquoi seraient-ils préoccupés par le fait que l’empereur découvre Omega?

Bien sûr, elle semble importante. Combinez cela avec les indices qu’Oméga pourrait également être sensible à la Force (elle semble savoir / sentir que Crosshair est arrivé pour les arrêter avant même que la porte ne s’ouvre), et son importance ne fait qu’augmenter. Pourrait-elle être une expérience pour créer des clones Jedi ou autre chose.

Truc amusant

Comme vous vous en doutez, il y a un certain nombre d’œufs de Pâques amusants et de références à trouver dans Le mauvais lot. En voici quelques-uns:

Freddie Prinze, Jr – Oui, la voix du jeune Kanan / Caleb Dume est bien Freddie Prinze, Jr lui-même. Cela a du sens, mais c’était néanmoins amusant de l’entendre reprendre le rôle.

Prototype de soldats noirs – Les Dark Troopers ont eu l’occasion de briller dans The Mandalorian l’année dernière, mais il semble que nous puissions voir leurs prototypes initiaux en action. Lors de leurs «tests» sous Tarkin, ils se heurtent à quelques-uns d’entre eux!

Saw Guerrera – Devinez qui apparaît sur Onderon! C’est vrai, notre extrémiste rebelle préféré, Saw Guerrera. De toute évidence, à ce stade, il est beaucoup plus proche de son original Guerre des clones apparence, mais nous pouvons clairement voir comment il se dirige vers le croisé que nous voyons dans Rogue One / Star Wars Rebels.

JE SAIS qu’il me manque un certain nombre d’autres (et je veux vraiment savoir quel Jedi est mort sur Kamino), alors assurez-vous de me faire savoir ce que vous trouvez que j’ai manqué…

Dans l’ensemble, The Bad Batch a pris un bon départ et j’ai hâte de voir où ils iront ensuite. Techniquement, j’ai vu le deuxième épisode, mais je ne peux pas encore vous en dire beaucoup sur celui-là. Qu’il suffise de dire que la série est du bon pied.