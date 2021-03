The Bad Batch est en fuite dans la nouvelle bande-annonce de la série Disney Plus

Lucasfilm a publié une nouvelle bande-annonce pour Star Wars: Le mauvais lot, offrant un aperçu de vieux amis et de nouvelles histoires.

Si tu n’en as pas assez Guerres des étoiles génialité hier entre le Kenobi casting, notre propre extrait de livre exclusif, et La Haute République drame audio, alors vous avez de la chance! Ce matin apporte une nouvelle bande-annonce pour Le mauvais lot, ainsi qu’un détail intéressant sur son prochain premier ministre.

Apparemment, le spectacle commencera 4 mai (comme nous le savions déjà) avec un 70 MINUTES premier épisode! C’est un mini-film effrayant avant de passer aux épisodes normaux le 7 mai. Putain de merde:

J’étais déjà tout à fait dans cette émission, mais c’est une sacrée bonne bande-annonce. En plus de voir Captain Rex et même Saw Gerrera, nous obtenons ce nouveau personnage intrigant de Kamino qui semble jouer un rôle global important. Je suis très, très prêt pour ce spectacle.

« Star Wars: The Bad Batch » suit les clones d’élite et expérimentaux du Bad Batch (introduit pour la première fois dans « The Clone Wars ») alors qu’ils trouvent leur chemin dans une galaxie en évolution rapide au lendemain de la guerre des clones. Les membres de Bad Batch – une escouade unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée des clones – possèdent chacun une compétence exceptionnelle et singulière qui en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage formidable.

«Star Wars: The Bad Batch» est produit par Dave Filoni («The Mandalorian», «Star Wars: The Clone Wars»), Athena Portillo («Star Wars: The Clone Wars», «Star Wars Rebels»), Brad Rau («Star Wars Rebels», «Star Wars Resistance») et Jennifer Corbett («Star Wars Resistance», «NCIS») avec Carrie Beck («The Mandalorian», «Star Wars Rebels») en tant que co-producteur exécutif et Josh Rimes en tant que producteur («Star Wars Resistance»). Rau est également directeur superviseur avec Corbett en tant que rédacteur en chef.