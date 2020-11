«The Bachelorette» Tayshia Adams tombe amoureuse de plus d’un gars; De nouveaux hommes seront ajoutés, aussi

Semaine 5 de La bacheloretteLa saison la plus sans précédent de Tayshia Adams arrive ce soir, et les fans pourront enfin voir les débuts de Tayshia Adams en tant que Bachelorette. Après que Clare Crawley ait trouvé son match si tôt, les concurrents restants ne savent pas qu’Adams est en route.

Alors, pour qui tombe Tayshia et à quoi les fans peuvent-ils s’attendre? Elle a donné quelques indices dans une nouvelle interview.

Tayshia Adams n’avait aucune idée de ce qui s’était passé avec Clare Crawley quand elle est arrivée

Tayshia Adams et Zac C. lors de sa première soirée en tant que nouvelle Bachelorette sur «The BACHELORETTE» | Craig Sjodin / ABC via Getty Images

Lorsqu’elle a parlé à Jimmy Kimmel la semaine dernière, après qu’il a été révélé qu’elle arrivait enfin à la saison pour remplacer Clare, Tayshia a déclaré qu’elle avait été appelée cet été. Et elle n’avait aucune idée de ce qui s’était passé avec Crawley ou pourquoi ils avaient besoin d’elle si soudainement.

«Honnêtement, j’ai reçu un coup de fil et c’était encore plus, » Hé, tu es la fille « , et je me suis dit » Je t’ai eu « . Et j’étais là », a-t-elle dit à Kimmel sur Jimmy Kimmel en direct!. «Je pense que tout allait en quelque sorte très vite, et non, ils n’ont pas partagé cette nouvelle [of Clare’s abrupt ending] avec moi. »

Kimmel a également demandé si elle savait que « quelque chose avait mal tourné » avec Clare, Adams a déclaré qu’ils « n’avaient pas partagé cette nouvelle » avec elle.

Tayshia a révélé qu’elle tombe amoureuse de plus d’un mec

En apparaissant sur Roses & Rosé avec Lauren Zima de Entertainment Tonight, Adams a également admis qu’elle tombe amoureuse. Et pas seulement avec une seule personne.

«Je ne savais pas qu’il était possible de tomber amoureux de plusieurs personnes», a-t-elle déclaré, selon Entertainment Tonight. «Mais lorsque vous vous penchez vraiment sur le voyage et que vous êtes vraiment vulnérable, vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Et cela m’est arrivé.

C’est assez typique d’entendre souvent «je tombe amoureuse de toi» La bachelorette et Le célibataire. Et c’est généralement une décision difficile pour le chef de file à la fin, de choisir la bonne personne avec qui se marier et de continuer une relation dans le monde réel.

Adams a révélé qu’elle exprimait également son amour pour quelqu’un et qu’elle le disait «plusieurs fois». Mais elle n’admet pas si c’est à un ou plusieurs des hommes. « Peut-être! » dit-elle, quand Zima l’interrogea davantage.

Cherchez Zac C. sur Tayshia’s Night 1

Et pour tous ceux qui se demandent si Tayshia ne pourra rencontrer que les gars restants de Clare, Adams a révélé «Non».

« Il y a de nouveaux visages et ça va devenir vraiment juteux à la seconde qui arrive », a déclaré Tayshia à ET. «Attendez et voyez.»

Parmi les gars de son teaser, cependant, Entertainment Tonight a mis l’accent sur le fait que Zac Clark, Brendan Morais et Ivan Hall sont largement représentés dans Night One. Et Adams n’a pas hésité à cela.

«J’ai eu des moments assez mémorables avec ces trois gars la première nuit, vous pourrez donc le voir», a-t-elle déclaré. «J’ai l’impression qu’ils sont tous spéciaux.»

Tayshia a également distingué Clark encore plus, en disant que «l’histoire se déroule» de Zac C. pendant son temps sur La bachelorette. Selon sa biographie officielle sur ABC, Zac C. est un spécialiste de la toxicomanie qui est lui-même sobre. Il s’agit de «profiter de chaque jour car demain n’est jamais promis».

«Il est différent», a déclaré Tayshia. «C’est quelqu’un qui a de la profondeur pour lui, qui était prêt à aller dans ces endroits. Je vous le dis, ces types sont vulnérables, ils sont ouverts, ils sont honnêtes, ils sont réels.

