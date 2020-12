«  The Bachelorette  »: Brendan Morais confirme qu’il n’a pas parlé à Tayshia Adams depuis son départ

Tayshia Adams et les fans de La bachelorette étaient sous le choc le 21 décembre lorsque le favori Brendan Morais a décidé de s’auto-éliminer. La rupture s’est produite lors de l’épisode de Fantasy Suites de La bachelorette et a laissé Adams avec les concurrents Ivan Hall, Zac Clark et le nouvellement revenu Ben Smith.

Suite à son départ de l’émission, Morais a publié un post Instagram sur son expérience sur La bachelorette. Le couvreur commercial est également apparu sur un épisode de Happy Hour Bachelor pour expliquer son processus décisionnel. Sur Happy Hour Bachelor, Morais a révélé où les choses se trouvaient entre lui et Adams.

[Spoiler Alert: This article contains spoilers for Season 16 Episode 12 of The Bachelorette.]

Tayshia Adams et Brendan Morais | Craig Sjodin via Getty Images

Brendan Morais a quitté ‘The Bachelorette’

Saison 16, épisode 12 de La bachelorette diffusé le 21 décembre. Dans l’épisode précédent de Hometowns, Adams a éliminé Smith et a poursuivi ses relations avec Morais, Clark et Hall.

Les premières dates de la Fantasy Suite d’Adams étaient avec Clark et Hall. Avant son rendez-vous nocturne avec Morais, les deux ont rencontré le bijoutier Neil Lane et ont regardé des alliances.

Cette partie du jour de la date est arrivée à Morais et il s’est rendu compte qu’il n’était toujours pas complètement guéri de son divorce précédent. Au dîner, il a décidé de quitter le spectacle.

«Je veux la femme, les enfants et une famille plus que tout sur cette terre», a-t-il dit à Adams. «Mais en réalisant qu’il y a une grande partie de moi qui est encore brisée, il y a une grande partie de moi qui a encore besoin de temps pour guérir. Il y a une grande partie de moi qui a besoin de temps pour grandir.

Brendan Morais a publié un article sur Tayshia Adams et « The Bachelorette »

Le 22 décembre, Morais a publié un post Instagram exprimant sa gratitude pour Adams et Le Bachelorette.

«D’abord et avant tout reconnaissant pour l’opportunité d’avoir rencontré la belle Tayshia. Avoir partagé des moments inoubliables ensemble à travers cette expérience unique dans ma vie est quelque chose que je chérirai pour le reste de ma vie. Malheureusement, nous n’avons pas eu la fin du conte de fées », a écrit Morais dans le message sincère.

Il a poursuivi: «Tayshia est une femme spéciale qui mérite tout ce que la vie a à offrir et je suis très reconnaissant d’avoir fait partie de son parcours. Je lui souhaite la meilleure et de nombreuses bénédictions dans la vie.

Brendan Morais a-t-il contacté Tayshia Adams?

Anciennes Bachelorettes Rachel Lindsay et Becca Kufrin co-animatrice Happy Hour Bachelor, le podcast officiel de Bachelor Nation. Le 22 décembre, un nouvel épisode du podcast mettant en vedette Morais est sorti.

Lindsay et Kufrin ont défié Morais sur les raisons pour lesquelles il restait si longtemps dans la série s’il n’était pas prêt à proposer à Adams. Kufrin a demandé à Morais s’il avait contacté Adams depuis son départ et il a dit que les deux n’avaient pas parlé.

«Nous ne l’avons pas fait. J’ai essayé d’être très respectueux envers vous, je ne sais pas vraiment comment se déroule le reste du voyage de Tayshia. Et je ne sais pas si elle est fiancée ou non, et de toute évidence, si elle est fiancée, ce serait avec l’un des derniers gars restants que je respecte et tient beaucoup », a-t-il déclaré.

Bien que Morais n’ait pas contacté Adams, il prévoit de le faire éventuellement.

«Je ne veux pas encore tendre la main. J’ai vraiment l’intention de le faire … Après le dernier épisode, je prévois vraiment de tendre la main et d’exprimer mes sentiments pour elle en ce qui concerne la belle et incroyable femme qu’elle est et de m’excuser de quelque manière que ce soit d’avoir rendu son expérience plus difficile qu’elle ne le devrait a été. »

La finale de la saison 16 de La bachelorette diffusé le 22 décembre sur ABC.