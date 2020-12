«  The Bachelorette  »: Ben Smith parle de sa connexion avec Tayshia Adams

Comme La bachelorette La saison 16 avance avec le parcours de Tayshia Adams, les fans de Bachelor Nation commencent à voir émerger des favoris, comme Ben Smith, 30 ans. Tout au long de la saison, le concurrent a reçu un montage solide mais subtil. Maintenant, les téléspectateurs comprennent enfin pourquoi. Dans l’épisode du 1er décembre, Ben a baissé sa garde et s’est ouvert à la tête. Puis, dans une récente interview, Ben a laissé entendre que sa connexion avec Adams continuerait de se renforcer sur La bachelorette.

Ben Smith révèle pourquoi il était difficile de s’ouvrir à Tayshia Adams sur « The Bachelorette »

Ben Smith et Tayshia Adams sur «The Bachelorette» | Craig Sjodin / ABC via Getty Images

CONNEXES: « The Bachelorette »: Tayshia Adams révèle qui ses parents choisiraient pour sa première impression Rose

Dans l’épisode du 2 décembre du Happy Hour Bachelor podcast avec Rachel Lindsay et Becca Kufrin, Ben a plongé dans son Bachelorette expérience et relation avec Adams. Ben a admis qu’il était mal à l’aise de partager ses sentiments avec Adams parce qu’il ressentait une réelle connexion avec elle dès le départ.

«Contrairement à la première expérience avec Clare, il y avait une attraction incroyable et immédiate pour Tayshia. Je l’ai senti, je sais qu’elle l’a ressenti. C’était quelque chose qu’il était important pour moi de poursuivre », a déclaré Ben. «Ce n’est pas difficile pour moi d’être ouvert et vulnérable dans une relation platonique. … C’est quand je me retrouve dans une situation amoureuse et que je dois être vulnérable avec quelqu’un qui pourrait potentiellement me quitter et me faire mal, c’est là que je me retire. C’était donc incroyablement difficile.

Pendant ce temps, Ben a révélé qu’Adams était celui qui avait entamé leur conversation au début de leur voyage. «Nous avons commencé avec moi muré et pas prêt à partager», a-t-il déclaré. «Je pense donc que le thème de notre relation – du moins au début – ressemblait davantage à un style d’interview, où c’est Tayshia qui pose des questions.

Ben Smith taquine sa relation avec Tayshia Adams dans « The Bachelorette »

CONNEXES: « The Bachelorette »: qui Tayshia Adams a-t-elle choisi comme gagnante? Reality Les spoilers finaux de Steve sont dramatiques

Il ne fait aucun doute que Ben est en tête-à-tête avec Adams La bachelorette La semaine 8 lui a permis de vraiment s’ouvrir. Dans l’épisode, Ben a tout dévoilé quand il s’est déshabillé pour la tête. Il a dit à Adams qu’il avait baissé sa garde. Ce soir-là, Ben a révélé qu’il avait un trouble de l’alimentation depuis 15 ans. Puis en parlant avec Lindsay et Kufrin sur Happy Hour Bachelor, le concurrent a révélé que c’était le moment où il avait vraiment lâché prise.

«Cette nuit-là était une belle porte d’entrée, comme une rupture de ce cadre pour que je sois comme, sainte merde. Je vais juste te dire un tas de trucs, et si ça te fait bizarre, je ne sais pas. C’est authentique. Alors voilà, »dit Ben. «J’ai partagé des choses qui me sont vulnérables et je pense que cela me donne l’occasion d’aller de l’avant pour me sentir à l’aise d’être ouvert et vulnérable.»

Il a poursuivi: «Vous voyez tout au long du spectacle, c’est très progressif. Ouais, me mettre nue est une grande chose. Mais pour moi, ce n’est pas un gros problème. C’est une façon pour moi d’exprimer quelque chose de petit. Ce sont des choses que je lui ai dites qui sont beaucoup plus significatives.

CONNEXES: « The Bachelorette »: Tayshia Adams n’a pas ressenti de « pression » pour s’engager ou trouver un mari dans l’émission

Ben a également taquiné la prochaine étape de sa romance avec Adams. «Je pense qu’en avançant tout au long du processus – quelle que soit sa durée – chaque fois que je suis avec elle, je suis capable de divulguer davantage, d’être plus vulnérable et, finalement, d’approfondir le lien que nous partageons», a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, il semble qu’Adams ressent la même chose à propos de Ben. Dans une interview avec Insider du 8 décembre, le célibataire a révélé que Ben se sentait comme une «personne complètement différente» après son ouverture au cours de la semaine 8.

« Je pense qu’il y avait beaucoup d’hommes qui ont grandi sous mes yeux et ont grandi avant les leurs », a déclaré Adams. «Mais Ben était quelqu’un qui m’a vraiment surpris.»

Maintenant, La bachelorette les fans verront la romance de Ben et Adams s’épanouir alors que la 16e saison se poursuit. Alors préparez-vous. Nouveaux épisodes diffusés les lundis et mardis à partir du 14 décembre sur ABC.

Check-out Aide-mémoire Showbiz sur Facebook!