«  The Bachelor  » Spoiler King Reality Steve décompose les 5 principales raisons pour lesquelles les candidats se joignent à l’émission – pas 1 est de trouver un conjoint

La bachelorette et Le célibataire sont de retour en plein essor après une longue saison morte due au COVID-19. Tayshia Adams a remplacé la principale Clare Crawley après avoir perdu la tête contre Dale Moss en seulement deux semaines. Maintenant, elle réduit ses concurrents pour essayer de trouver son «homme adulte» qu’elle veut épouser. Cependant, le roi des spoilers, Reality Steve Carbone, souligne cinq raisons pour lesquelles ces concurrents participent à l’émission de rencontres, et aucune n’est pour trouver le véritable amour.

«The Bachelorette» mène Tayshia Adams

Reality Steve n’avait pas prévu de partager les spoilers pour « The Bachelor », et ses retombées

Depuis la première saison de Le célibataire, Reality Steve a commencé à récapituler la série autour de la saison 3. Ce n’est qu’à la saison 9 que quelqu’un est venu voir Steve avec des informations sur ce qui se passait. Le roi des spoilers est allé sur Dear Media’s Pas maigre mais pas gras podcast à plat sur tout Bachelier en relation.

Il avait développé un suivi par la saison de Jason Mesnick, alors quand quelqu’un lui a donné le scoop, il l’a partagé avec ses partisans.

«Alors, je l’ai diffusé quelques semaines avant la finale», a-t-il expliqué pendant le podcast.

«Et j’ai dit, c’est ce que vous allez voir dans la finale. Et personne n’avait de vraie raison de

croyez-moi parce que je n’avais pas, euh, je n’avais jamais rien vendu. J’avais juste écrit à ce sujet.

Donc, ce n’est que lors de sa diffusion que j’ai été justifié.

Steve tire ses conseils d’une «myriade» de personnes qui se sentent à l’aise de lui dire des choses parce que c’est ce qu’il fait. Il a publié des spoilers depuis 11 ans maintenant.

Les concurrents de ‘The Bachelor’ et ‘The Bachelorette’ ne vont pas dans l’émission pour trouver une épouse

Pendant le podcast, Reality Steve a expliqué les nombreuses raisons pour lesquelles les candidats rejoignent l’émission. Il pense que trouver l’amour est très loin sur la liste.

«Ils le savent tous», dit-il à propos des hommes et des femmes éligibles. «Ils savent tous maintenant ce que la série peut faire pour une carrière. Et je ne crois pas que quiconque continue, et leur seul objectif et l’objectif numéro un est de trouver un conjoint – c’est comme huitième sur la liste.

Cependant, il a le sentiment que les hommes et les femmes sont prêts à trouver l’amour. Steve ne pense pas que ce soit proche de leur raison numéro un.

Les cinq raisons pour rejoindre le casting de « The Bachelor » ou l’une de ses retombées

Réalité Steve pense que la franchise The Bachelor attire désormais les personnes qui souhaitent faire carrière sur Instagram. Ainsi, ils pourraient chercher à gagner «de l’influence sur les abonnés Instagram». De nombreux candidats deviennent des influenceurs Instagram après leur apparition dans l’émission.

D’autres pourraient souhaiter un «changement de mode de vie» car ils voyagent généralement et visitent des endroits exotiques. Ou, les candidats pourraient être intéressés par quelqu’un d’autre qu’ils ont vu à une saison différente.

'Bachelor in Paradise' Saison 6 avec Tayshia Adams, Sydney Lotuaco et Nicole Lopez-Alvar

«Ils sont là pour faire partie de cette franchise», estime le spoiler King. « Une fois que vous êtes dans la série, vous pouvez maintenant facilement accéder à d’autres hommes et femmes d’autres saisons qui vous intéressent peut-être. » C’est une fin facile de dire: ‘Hé, nous avons tous deux vécu la même chose expérience, tu sais.

De cette façon, les candidats pourraient rechercher l’amour, mais peut-être pas le rôle principal ou un conjoint. Il pense également qu’ils participent à l’émission initiale pour essayer d’obtenir un baccalauréat au paradis, ou qu’ils pourraient être «là pour avoir».

«Tous ces facteurs sont bien en avance sur« je vais continuer à rencontrer mon futur mari ou femme »», conclut Steve.