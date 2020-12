«The Bachelor» Matt James a dû faire face à des obstacles qu’aucune autre piste n’avait auparavant; «  C’était l’épreuve du feu  »

La bachelorette Il ne reste qu’environ cinq épisodes supplémentaires avant la fin de la saison de Tayshia Adams. Et il n’y a vraiment qu’un peu plus d’un mois avant la saison de Matt James Le célibataire départs. Cela semble un peu plus rapproché que la normale depuis que COVID-19 a provoqué le début du tournage de la saison de Clare Crawley plus tard cet été. Mais, peu importe, les fans obtiennent les deux encore et la promo de Matt James semble vraiment séduisante. Il a une introduction très différente dans le monde de Bachelor Nation par rapport aux autres pistes, bien sûr, ce qui a rendu son début un peu plus difficile que d’autres.

Matt James nouvelle saison de ‘The Bachelor’ premières en janvier

Matt James sera le chef de file de «THE BACHELOR» | ABC / Craig Sjodin

Encore une fois, la saison d’Adams devrait avoir sa finale vers le 21 décembre et les promos de James montreront ses premières de saison le 4 janvier. Une excellente façon de lancer la nouvelle année. Et même si ABC suit des précautions similaires avec la saison de James à cause de COVID, les deux saisons vont tout de même être complètement différentes. Ce qui est déjà évident comme le montrent les promos.

La saison de Crawley et Adams se déroule à Palm Springs, en Californie, dans le désert d’une vaste station balnéaire. Et la saison de James a été filmée dans une immense station balnéaire dans une zone boisée de Pennsylvanie selon Entertainment Tonight. Au lieu d’une zone plate, cela ressemble à un manoir.

Et cette saison revient à son format régulier d’une seule avance avec 30 concurrents pour commencer. Il n’y aura pas de coup de foudre comme Crawley l’a fait, du moins il semble. Mais cela ne veut pas dire ce prochain Le célibataire la saison est quelque chose de normal.

Comme James n’avait jamais été dans l’émission, il ne savait pas comment participer aux cérémonies des roses et autres

Dans une interview de Us Weekly avec Chris Harrison le 24 novembre, l’animateur a parlé de nouveau et étrange que ce soit pour James. Il est une tête tellement sans précédent en ce sens qu’il n’a jamais été dans la série auparavant. Dans le passé, le leader a toujours été un concurrent de la série au cours des saisons précédentes, mais James ne l’a pas fait. Il a un lien en étant l’ami de l’ancien Tyler Cameron, et il a été choisi pour la saison de Crawley. Mais il n’a pas vraiment fait partie de la série avant d’être choisi en juin.

«Il y a des choses merveilleuses dans la naïveté et l’innocence du simple fait d’entrer», a déclaré Harrison. «Mais ensuite, il y a de petites choses que nous avons dû vraiment arrêter, et vous savez, [it’s] la première nuit et il ne sait pas quoi faire.

Il y avait des choses comme la célèbre cérémonie de la rose que James aurait pu voir à la télévision mais n’avait jamais filmé les coulisses de. Il ne connaissait pas les tenants et les aboutissants de donner des roses (n’en ayant jamais reçu non plus) et c’était donc si nouveau avec une courbe d’apprentissage aussi massive.

«Il ne connaît pas la langue vernaculaire, il ne sait pas ce que je vais faire», a poursuivi Harrison. «Nous devions vraiment le guider et lui apprendre; c’était le Bachelor 101. Et c’était l’épreuve du feu.

Mais en dépit de quelques «gâchis» et «trébuchements», Harrison a déclaré que le public pourrait voir des moments «attachants et mignons» se dérouler à cause de cela. Selon que les modifications sont conservées.

«Parce que ce type était vraiment en train de traverser ça et qu’il s’arrêtait et disait:« Attends, qu’est-ce qu’on fait? », A déclaré Harrison. «Et donc, c’était amusant. Mais il y a aussi eu des épreuves et des tribulations et quelques obstacles que nous avons dû surmonter.

Ce n’est jamais « le mauvais moment » pour faire la « bonne chose » pour James

James est également le premier Black Bachelor, ce qui est un grand pas pour la franchise. Rachel Lindsay a été la première Black Bachelorette en 2017 et a été un fervent défenseur de plus de diversité au sein de la série depuis un certain temps maintenant, en ayant marre du manque de responsabilité qu’ABC a pris dans le passé.

« Je pense [my casting is] un pas dans la bonne direction », a déclaré James Bonjour Amérique en juin lorsque le casting a été annoncé. «Quand Rachel parle, nous écoutons. Elle a une voix très importante dans tout cela, étant la première femme noire, personne de couleur, à [be the] plomb, donc je pense que nous emboîtons tous le pas dans cette conversation. J’espère que c’est le premier des nombreux hommes noirs à occuper la position dans laquelle je suis actuellement.

Même s’il a fallu près de 20 ans pour placer un homme noir en tête – ou n’importe quel homme de couleur – James avait une attitude très «mieux vaut tard que jamais».

«Je ne pense pas que ce soit le mauvais moment pour faire la bonne chose. « Trop peu, trop tard » pour moi, c’est ce qui se passe, et nous ne pouvons pas avoir de changement tant que nous n’avons pas mis ce premier pas en avant », a-t-il déclaré. «Et ce premier pas en avant pour la franchise ‘Bachelor’ est d’avoir une avance noire, donc je suis ravi d’assumer ce rôle.

La saison de James de Le célibataire premières le 4 janvier sur ABC.

