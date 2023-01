‘The Bachelor’ 2023: Rencontrez les 30 femmes choisies pour Zach Shallcross

Zach Shallcross est à nouveau à la recherche de son âme sœur ! L’ancien concurrent de « Bachelorette » n’a pas eu de chance en amour lorsqu’il est apparu dans l’émission de rencontres ABC la saison dernière, mais il tente une autre chance en tant que dernière star de « The Bachelor ».

Heureusement pour nous, nous n’avons pas à attendre longtemps pour voir le cadre supérieur de la technologie de 26 ans commencer sa quête de romance. La 27e saison de « The Bachelor » débutera le lundi 23 janvier à 20 h HE et d’après l’apparence de la bande-annonce, il y aura beaucoup de romance et de drame.

En tant que concurrent de « The Bachelorette », Shallcross avait une chimie avec Rachel Recchia, mais leur romance n’a pas tenu la distance et il a finalement décidé de quitter la série vers la fin de la saison.

Cette fois-ci, le natif de Californie mettra tout son cœur en jeu pour trouver « la bonne », et il y a 30 femmes qui se disputent son attention. Selon la biographie du responsable technique, il recherche une connexion similaire à celle de ses parents (qu’il qualifie de « véritable amour »).

Si Shallcross cherche vraiment une âme sœur, il pourrait avoir de la chance avec Aly, une « amoureuse du Sud » et une « romantique sans espoir » qui est prête pour le mariage, selon sa bio ABC.

Le « père de famille dans l’âme » autoproclamé pourrait également vibrer avec Anastasia, qui vient d’une « grande famille grecque aimante », ou Becca, qui dit que sa mère est la personne qu’elle « aime le plus au monde ». D’un autre côté, si Shallcross recherche un peu d’excitation, Ariel, amateur de sensations fortes, pourrait être un bon match.

Étant donné que Shallcross semble être assez sérieux pour trouver « la bonne », il s’identifiera probablement à Bailey, qui est « prête à s’installer et à rencontrer l’homme de ses rêves », ou à Davia, qui est « prête pour le mariage et le veut bientôt. «

Le nouveau célibataire aura probablement de bonnes conversations avec Charity, une thérapeute en santé mentale, et sera probablement charmé par Holland, une « femme courageuse et confiante qui a besoin d’un homme capable de suivre son énergie ».

Lisez la suite pour des photos et des extraits des biographies des 30 femmes. Nous mettrons à jour cette liste de distribution au fur et à mesure du spectacle – afin que vous puissiez voir qui reste et qui part.

Ali, 26 ans

Ali. Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Chef de projet stratégie santé

Ville natale : Houston, Texas

Loisirs/Passions : Disneyland, les poupées en porcelaine et son goldendoodle nommé Texas

Fait amusant : Aly a fréquenté le même lycée que la chanteuse Beyoncé

Anastasia, 30 ans

Anastasie. Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Responsable marketing de contenu senior

Ville natale : Baltimore, Maryland.

Passe-temps/Passions : les films « Harry Potter », la musique de Rufus Du Sol, voyager en Grèce

Fait amusant : Anastasia adore les animaux, mais elle a peur des singes.

Ariel, 28 ans

Ariel. Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Marketing indépendant

Ville natale : New York, NY

Passe-temps/Passions : danser sur la musique d’Abba, lire « Architectural Digest », explorer la ville de New York

Fait amusant : Ariel a voyagé dans le monde entier, notamment en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Bailey, 27 ans

Bailey. Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Recruteur de cadres

Ville natale : Nashville, Tenn.

Passe-temps/Passions : les margaritas épicées, son chien Charlie (du nom de Charlie Brown), les voyages

Fait amusant : Bailey souhaite posséder sa propre entreprise de santé et de bien-être à l’avenir.

Beca, 25 ans

Beca. Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Étudiante en soins infirmiers

Ville natale : Burbank, Californie.

Passe-temps/Passions : Le plein air, les romans d’amour

Fait amusant : Becca a soif de « chimie naturelle » avec son futur mari et veut quelqu’un qui peut être maladroit avec elle.

Brianne, 24 ans

Brianna. Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Entrepreneuse

Ville natale : Jersey City, New Jersey

Hobbies/Passions : Son entreprise de beauté à succès, les voyages, la recherche de sensations fortes

Fait amusant : Brianna a habité Paris pendant plusieurs années pendant qu’elle grandissait.

Brooklyn, 25 ans

Brooklyn Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Technicien de laboratoire dentaire

Ville natale : Stillwater, Okla.

Passe-temps/Passions : burritos au petit-déjeuner, danse en deux temps, courses de barils de chevaux

Fait amusant : Brooklyn aimerait être une cow-girl professionnelle de rodéo et un entraîneur de chevaux.

Cara, 27 ans

Cara Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Recruteur en entreprise

Ville natale : Pittsburgh, Pennsylvanie.

Hobbies/Passions : Musique de Noël, Justin Bieber

Fait amusant : Cara déteste quand les gens jettent leurs ordures sur le trottoir.

Chat, 26 ans

Chat Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Danseur professionnel

Ville natale : New York, NY

Loisirs/Passions : Hot-dogs, voile, pique-niques

Fait amusant : Le chat n’aime pas les dates de dîner.

Charité, 26

Charité Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Thérapeute de l’enfant et de la famille

Ville natale : Columbus, Ga.

Passe-temps/Passions : « Le carnet », lancer des haches

Fait amusant : Charity adorerait vivre à Disney World.

Christine, 25 ans

Christine. Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Créateur de contenu

Ville natale : Nashville, Tenn.

Loisirs/Passions : sa fille de 5 ans nommée Blakely, CrossFit, la tortue de compagnie de sa fille

Fait amusant : Christina est « sélective » sur les personnes avec qui elle sort, selon sa biographie ABC, car elle veut trouver quelqu’un qui soit parfait pour elle et sa fille.

Davie, 25 ans

Davia Ricky Middlesworth / ABC

Profession : responsable marketing

Ville natale : Spartanburg, Caroline du Sud

Loisirs/Passions : Taylor Swift, les huîtres, les romans d’amour

Fait amusant : Davia affirme qu’elle peut « faire roter » n’importe qui.

Gaby, 25 ans

Gaby Ricky Middlesworth / ABC

Profession : chargée de compte

Ville natale : Pittsford, Vermont.

Passe-temps/Passions : le plein air, le talonnage, les mariages à destination

Fait amusant : Elle aspire à posséder un studio de Pilates.

Geneviève, 26 ans

Genevié. Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Infirmière néonatale

Ville natale : Baltimore City, Md.

Passe-temps/Passions : Les Ravens de Baltimore, les livres de Colleen Hoover, faire du sport

Fait amusant : Elle aimerait un jour être PDG d’un hôpital.

Greer, 24 ans

Plus Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Délégué médical

Ville natale : Houston, Texas

Hobbies/Passions : Marchés aux puces, bisous sur le front, sushis

Fait amusant : Elle vit actuellement à New York.

Hollande, 24 ans

Hollande. Ricky Middlesworth / ABC

Profession : commercialisateur d’assurances

Ville natale : Boca Raton, Floride.

Loisirs/Passions : Voile, Pilates, la plage

Fait amusant : Holland dit que son émission de télévision préférée est « The Bachelor ».

Jesse, 23 ans

Jesse Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Coordinatrice E-Commerce

Ville natale : Winter Springs, Floride.

Hobbies/Passions : Bananagrammes, chiots, romance

Fait amusant : Jess dit qu’elle ne quitte jamais la maison sans appliquer d’abord un écran solaire.

Kaity, 27 ans

Kaity. Ricky Middlesworth / ABC

Profession : infirmière aux urgences

Ville natale : Austin, Texas

Loisirs/Passions : Patinage artistique. montagnes russes, natation

Fait amusant : le dealbreaker de Kaity est un homme qui ne veux des enfants.

Catherine, 26 ans

Catherine Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Infirmière diplômée

Ville natale : Tampa, Floride.

Hobbies/Passions : Pâtisseries du petit-déjeuner, ses nièces et neveux

Fait amusant : Katherine décrit l’homme de ses rêves comme étant loyal, digne de confiance et un excellent communicateur.

Kimberley, 30 ans

Kimberley Ricky Middlesworth / ABC

Profession : responsable hôtellerie

Ville natale : Los Angeles, Californie.

Loisirs/Passions : Vin, hip-hop à l’ancienne, pique-niques

Fait amusant : Kimberly a hâte de fonder sa propre famille.

Kylee, 25 ans

Kylee Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Infirmière en post-partum

Ville natale : Charlotte, Caroline du Nord

Passe-temps/Passions : danser, pop-corn au beurre avec des M&M’s

Fait amusant : Kylee est une ancienne danseuse de la NBA.

Lékha, 29 ans

Lékha Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Conseiller financier

Ville natale : Miami, Floride.

Loisirs/Passions : Massages, danse du ventre

Fait amusant : Lekha a déménagé aux États-Unis à l’âge de 7 ans et est née en Inde.

Madison, 26 ans

Madison Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Propriétaire d’entreprise

Ville natale : Fargo, Dakota du Nord

Passe-temps/passions : ses deux sœurs cadettes, le travail acharné

Fait amusant : Madison est devenue la gardienne de ses deux sœurs en grandissant, donc son match parfait devra rencontrer leur sceau d’approbation.

Mercedes, 24 ans

Mercedes Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Propriétaire à but non lucratif

Ville natale : Bloomfield, Iowa

Passe-temps/Passions : montrer des cochons à l’Iowa State Fair, musique country, son chien

Fait amusant : Mercedes se décrit comme une travailleuse acharnée et a quatre emplois.

Olivia L., 23 ans

Olivia L. Ricky Middlesworth / ABC

Profession : technicienne en soins aux patients

Ville natale : Rochester, NY

Passe-temps/Passions : Basket-ball, « Grey’s Anatomy », jet-ski

Fait amusant : Olivia a visité presque tous les États des États-Unis

Olivia M., 25 ans

Olivier M. Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Styliste

Ville natale : Cincinnati, Ohio

Passe-temps/passions : lecture, regarder la télévision en rafale, yoga chaud

Fait amusant : Olivia a étudié la mode.

Sonia, 28 ans

Sonia Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Chef de projet

Ville natale : Long Island, New York

Loisirs/Passions : Elvis, les chiens, le saut à l’élastique

Fait amusant : Un jour, Sonia veut déménager en banlieue et avoir trois golden retrievers.

Vanessa, 23 ans

vanessa Ricky Middlesworth / ABC

Profession : Commerciale en restauration

Ville natale : Bâton Rouge, Louisiane.

Loisirs/Passions : Cerises, gastronomie, marketing

Fait amusant : si elle devait choisir un partenaire de duo, Vanessa choisirait Barry Gibb des Bee Gees.

Victoria J

Victoria J Ricky Middlesworth / ABC

Profession : maquilleuse

Ville natale : Fort Worth, Texas

Loisirs/Passions : musique emo-punk, danse

Fait amusant : Victoria J. est titulaire d’un diplôme en interprétation de la danse.

Victoria E., 29 ans

Victoria E. Ricky Middlesworth / ABC

Profession : nounou

Ville natale : Vienne, Autriche

Hobbies/Passions : Films de Noël, musique de Norah Jones, peinture

Fait amusant : Viktoria E. est née et a grandi en Autriche et a déménagé aux États-Unis en 2013.