The Avengers le jeu : la stratégie marketing douteuse de Square Enix

Avengers, édition Verizon

Renverser le bad buzz autour du jeu Avengers de Crystal Dynamics, c’est comme retourner un porte-avions, et l’éditeur Square Enix semble faire tout son possible pour tourner la roue dans le mauvais sens.

Avengers a fait l’objet d’une série de campagnes publicitaires, sans doute élaborées par Square Enix, qui vont d’odieuses à carrément nuisibles au jeu. La première et la plus importante d’entre elles est le contrat de Square Enix sur un accord officiel avec PlayStation où Spider-Man sera proposé en tant que super-héros exclusif à cette plateforme. Et bien que cela soit en partie lié aux droits de Sony (l’accord prévoit essentiellement que Sony obtienne Spider-Man ou que personne ne l’obtienne), l’accord va bien au-delà de cela. Les joueurs de Sony auront un accès exclusif et limité dans le temps aux skins des nouveaux personnages dès leur sortie, par exemple.

Un jeu made in Sony ?

Sony a déjà obtenu la primeur de l’accès à la bêta, ce qui, je crois, a aggravé le récit, qui devrait être facile, de “en fait, Avengers joue mieux qu’il n’y paraît”, parce que si peu de gens en font l’expérience ce week-end (la bêta passe à l’ouverture pour la PS4, à la précommande uniquement pour la Xbox et le PC la prochaine fois, puis finalement à l’ouverture pour tous après cela). Limiter la bêta aux précommandes (ennuyeux) et la rendre exclusive de la plate-forme le premier week-end (doublement ennuyeux) est une très mauvaise idée pour un jeu qui a besoin de tout le buzz positif qu’il peut avoir en ce moment.

Surprise! The Marvel’s Avengers Pre-order BETA for PS4 is now LIVE worldwide. Because we 💙 you. #Reassemble pic.twitter.com/2DgT56gRDz — Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) August 7, 2020

Mais la liste est longue. Il y a des bonus réguliers pour les précommandes de produits cosmétiques, il y a d’autres accords avec un tas d’autres marques que j’ai vu YouTuber SkillUp commencer à compiler. En fait, j’ai été un peu charmé par le croisement Fortnite/Avengers qui donnait aux joueurs une pioche à main Hulk pour relever les défis de la bêta, mais le reste ressemble plus à des bêtises d’entreprise de date.

Des bonus à la pelle

Il existe une série de skins sur le thème de Verizon (du moins en ce qui concerne la couleur, voir l’image principale de cet article) pour les clients de ce service téléphonique. Il y a un accord avec Wrigley’s gum et Virgin Media, bien qu’on ne sache pas encore de quoi il s’agit en réalité.



Dans le mois précédant le lancement, les joueurs devraient mettre la main sur la version bêta et le récit du jeu devrait être «en fait, c’est plutôt amusant», du moins pour la plupart des gens. Nous devrions voir plus de vidéos War Table et de super bandes-annonces. La dernière bande-annonce des Avengers que j’ai vue? Un de Sony intitulé «PlayStation Advantage».

Soupir.

