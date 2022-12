The Animaniacs annonce la date de diffusion de sa troisième et dernière saison

La série animée »Les Animaniacs » reviendra pour une troisième et dernière saison le 17 février 2023, une date qui a été annoncée avec la première bande-annonce officielle, où les personnages peuvent être vus dans de nouvelles aventures folles.

Disponible sur le catalogue HBO Max, le redémarrage de la série » Animaniacs » a été créé en 2020, recevant de nombreuses critiques positives de la part des fans, étant une version mise à jour de l’émission des années 90. Même s’il s’agit toujours d’une émission pour enfants, la série vise à un public plus adulte, couvrant toutes sortes de thèmes complexes, tout comme la série originale.

Créé à l’origine par Tom Ruegger, Les Animaniacs ont fait leurs débuts à la Fox en 1993, avant de passer à Warner Bros. en 1995. Reugger a continué à servir de showrunner et de producteur tout en Steven Spielberg il a été producteur exécutif avec sa société de production Amblin Entertainment.

Le spectacle a présenté à tout le monde les frères Yakko, Wakko et Dot, mettant également en vedette d’autres personnages comme Pinky et le cerveau. Après cinq saisons, la série originale a été annulée, le film « Animaniacs: Wakko’s Wish » servant de finale à la série.

Comme la série originale, le reboot » Animaniacs » est produit par Spielberg et comprend une grande partie de sa distribution vocale originale. C’est avec l’arrivée d' »Animaniacs » sur Netflix que la série s’est avérée continuer à être populaire, Spielberg insistant pour conserver de nombreux éléments classiques du dessin animé pour cette nouvelle version.

La série » Animaniacs » est disponible sur HBO Max, avec sa dernière saison arrivant le 17 février 2023.