The Animal 2 en préparation, Rob Schneider de retour

C’est le moment que les fans de Rob Schneider ont attendu. La date limite rapporte que Schneider a travaillé dur avec des plans pour développer une suite à L’animal, la comédie de 2001 mettant en scène l’acteur dans le rôle d’un homme qui devient en partie un animal grâce à un savant fou. Schneider reprendra son rôle de commis aux preuves animales de la police, Marvin Mange. La suite serait sur le point d’obtenir son feu vert sur la plateforme de streaming gratuite Tubi.





Schneider est également à bord pour réaliser le long métrage et co-écrit le scénario de la suite, surnommée L’Animal 2, aux côtés de sa femme, Patricia Schneider, et de son partenaire d’écriture, Jamie Lissow. Rob Schneider produit également aux côtés de Michael McConnell de la direction de Zero Gravity. Les producteurs exécutifs sont Scott Hemming des studios Revolution de Content Partner, ainsi que Marianne Wunch, Ani Kevork et Fernando Szew de MarVista Entertainment.

Selon la logline officielle de la suite, Schneider est de retour en tant que Marvin Mange, qui est maintenant un « vieux chien » qui « a besoin d’apprendre de nouvelles astuces alors qu’il traque un nouvel uber-animal avec des pouvoirs bien au-delà des siens ». Marvin bénéficie également d’une mise à niveau, car l’intrigue de la suite indique qu’il sort de sa retraite lorsqu’il a un accident et qu’il doit être reconstitué avec de nouvelles parties d’animaux. « L’Animal » est alors de retour pour affronter un nouvel ennemi menaçant un village.





Qu’est-ce que The Animal 2 aura à dire qui n’a pas été exploré dans la partie 1?

Sorti en 2001, L’animal a été réalisé par Luke Greenfield et écrit par Schneider et Tom Brady (non, pas ce Tom Brady). Il met en vedette Schneider, Colleen Haskell, John C. McGinley, Guy Torry et Ed Asner. Il a également présenté des apparitions d’autres stars comme Adam Sandler, Norm Macdonald, Cloris Leachman et Harry Dean Stanton. Le film n’a pas exactement rencontré des critiques très chaleureuses, mais la comédie excentrique n’est pas sans ses fans, recueillant un culte au cours des deux dernières décennies. C’est peut-être ce qui a inspiré Schneider à aller de l’avant avec des plans pour une suite.

L’animal n’était également qu’une des nombreuses comédies bizarres dans lesquelles Schneider était apparu à une époque où l’acteur assumait un rôle principal bizarre après l’autre. Ses autres films de cette époque incluent des films comme Le poussin chaud et une paire de Deuce Bigalow films. Plus récemment, Schneiddr est apparu dans des films comme La mauvaise mademoiselle, Hubie Halloweenet Équipe à domicile. Il a également réalisé, produit et joué dans le film Papa fille voyage. Sur le petit écran, Schneider a créé et joué dans la série comique de courte durée Netflix Vrai Rob. L’année dernière, il est apparu en tant que concurrent sur Le chanteur masquéjouant le rôle d’un hamster.

L’Animal 2 devrait être présenté en première sur Tubi en 2023. Une date de sortie officielle n’a pas encore été annoncée car le feu vert doit encore officiellement venir de Tubi, mais il semble que ce soit à peu près tous les systèmes fonctionnent.