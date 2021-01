«  The Andy Griffith Show  »: retour sur la vie et la carrière d’Andy Griffith

Andy Griffith est surtout connu pour avoir joué Andy Taylor sur Le spectacle Andy Griffith. Voici un retour sur sa vie et sa carrière.

Films et émissions de télévision d’Andy Griffith

Andy Griffith en 1957 | CBS via Getty Images

Griffith a fait ses débuts à la télévision en 1955 dans une pièce télévisée intitulée Pas de temps pour les sergents. En 1957, il est apparu dans le film Un visage dans la foule. Griffith a joué dans la version cinématographique de Pas de temps pour les sergents en 1958. Cette même année, il est apparu dans le film Tête d’oignon.

Griffith a joué dans Le spectacle Andy Griffith de 1960 à 1968. La série a donné lieu à des retombées, dont Mayberry RFD. et Le nouveau spectacle Andy Griffith. En 2003, le casting s’est réuni pour une spéciale de retrouvailles intitulée Retour à Mayberry. Griffith est également connu pour ses apparitions dans Matlock, Récupération 1, D’ici jusqu’à l’éternité,et Centenaire.

Le travail d’Andy Griffith en dehors du jeu d’acteur

Andy Griffith | Télévision Walt Disney via Getty Images

Griffith avait d’autres réalisations en dehors du jeu d’acteur. Il a également des crédits en tant que producteur et écrivain. Griffith a fait ses débuts en production en 1968 avec Mayberry RFD Il a produit un total de 78 épisodes jusqu’à la fin de la série en 1971.

Griffith avait deux crédits en tant qu’écrivain. Son premier crédit d’écriture était pour Le fantôme et M. Chicken en 1966 et son deuxième crédit d’écriture était pour Ce que c’était le football en 1997. En outre, Griffith avait 10 crédits de bande originale.

Prix ​​d’Andy Griffith

En 1987, Griffith a reçu un prix du public pour l’acteur préféré dans une nouvelle série télévisée pour son rôle principal dans Matlock. Dix ans plus tard, il remporte un Grammy Award dans la catégorie Best Southern, Country ou Bluegrass Gospel Album.

En 2005, Griffith a reçu la Médaille présidentielle de la liberté par George W. Bush. Il a également reçu le prix TV Land Legend (2004) et le prix TV Land Single Dad of the Year (2003).

‘Le spectacle Andy Griffith’

Richard Kelly, auteur de Le spectacle Andy Griffith livre, a déclaré que la série était unique car elle maintenait sa qualité malgré la diffusion de tant d’épisodes sur huit ans. De nombreuses émissions de télévision répètent les thèmes et déclinent en qualité à mesure qu’elles continuent à être diffusées, mais selon Kelly, la série n’a jamais perdu de son éclat.

Le spectacle Andy Griffith était si populaire parmi les téléspectateurs que c’était l’émission n ° 1 du pays lors de sa dernière saison. Kelly note que même les rediffusions de l’émission ont eu des cotes élevées. Selon Kelly, le producteur / créateur exécutif Sheldon Leonard a déclaré à Griffith que l’émission portait le mauvais nom. Pour Sheldon, la ville de Mayberry était la vraie star du spectacle. En regardant en arrière, il a estimé que l’émission aurait dû être intitulée Mayberry.

Lors d’une interview avec The Archive of American Television, Griffith a déclaré qu’il avait regardé des rediffusions de Le spectacle Andy Griffith sur Turner. «Ted Turner m’a dit que le Griffith Show l’avait aidé à démarrer son réseau», dit-il. «Nous ne savions pas, quand nous l’avons lancé, qu’il allait durer aussi longtemps ou influencer autant de gens. Nous essayions juste de faire un bon spectacle.

La valeur nette d’Andy Griffith au moment de sa mort

Au moment de sa mort, Griffith avait une valeur nette estimée à 60 millions de dollars selon Celebrity Net Worth.

