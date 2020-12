«  The Andy Griffith Show  »: le père de Ron Howard est apparu plusieurs fois dans l’émission

Sur la comédie classique des années 1960 Le spectacle Andy Griffith, les téléspectateurs ont parfois eu droit à des apparitions du père de la co-vedette de l’émission Ron Howard, Rance Howard.

Inconnu du public, l’aîné Howard a fait son chemin à Mayberry plus d’une fois.

Une scène de «The Andy Griffith Show» | CBS via Getty Images

Le père de Ron Howard lui a dit qu’il n’avait pas à agir s’il ne le voulait pas

Rance Howard s’est assuré que son fils Ron savait que c’était entièrement à lui de décider s’il voulait agir ou non. Ron se souvient que ses parents lui avaient parlé avec maturité, lui transmettant le sérieux de la décision – et la liberté absolue qu’il avait de lui dire non. Tant qu’il n’était pas sous contrat.

«Mes parents ont toujours dit:« Vous n’êtes pas obligé de faire ça »», a-t-il déclaré aux Archives de la télévision américaine. «Ils m’assisaient de temps en temps et me disaient: ‘Si vous ne voulez pas jouer dans la série, vous n’êtes vraiment pas obligé de le faire. Vous ne le faites pas pour nous. Je me souviens d’un dialogue assez adulte à ce sujet.

Casting de «The Andy Griffith Show» | CBS via Getty Images

Une fois qu’il a signé un accord pluriannuel avec Le spectacle Andy Griffith, les parents du jeune acteur ont clairement indiqué qu’il pouvait dire non, mais pas une fois qu’il a accepté de faire la comédie de Mayberry.

«Je me souviens quand Le spectacle Andy Griffith commencé », se souvient Howard,« ils ont dit: «Vous devez signer un contrat pour sept ans, et vous ne pourrez pas simplement décider que vous voulez arrêter cela. Rappelez-vous ce que nous avons toujours dit de le faire si vous le souhaitez, mais si vous démarrez cette émission, vous ne pouvez pas arrêter. »

Rance Howard a entraîné son fils

Le petit Ron Howard n’avait que 6 ans quand Le spectacle Andy Griffith fait ses débuts sur CBS en 1960. Il avait suffisamment prouvé ses talents d’acteur pour décrocher le rôle d’Opie Taylor, mais ce qu’il ne pouvait pas faire était de lire ses scripts.

Ron était incapable de lire ses lignes et de les mémoriser. Son père Rance «m’a appris mes lignes. Je ne savais pas lire », a-t-il déclaré aux Archive of American Television en 2006.

Rance était un acteur établi et a aidé son fils à apprendre «de bonnes et solides bases sur le jeu d’acteur. Mon père m’a appris à jouer.

Ron Howard et Andy Griffith | CBS via Getty Images

Rance Howard a écrit un épisode de ‘The Andy Griffith Show’

Rance Howard a fait des apparitions dans Spectacle d’Andy Griffith épisodes «Cousin Virgil», «Un jour noir pour Mayberry», «Barney et le gouverneur» et «La rumeur».

Le père de scène a également écrit un épisode de la série dans sa septième saison, «The Ball Game».

Lors d’une apparition en 2013 avec Larry King, Ron a déclaré à l’animateur de l’émission que l’un de ses épisodes préférés de la comédie classique avait été écrit par son père. L’épisode intitulé «The Ball Game» est selon Ron «basé sur la vraie vie. Mon père a en fait écrit l’histoire pour ça.

Rance Howard en tant que chauffeur du gouverneur dans «Barney and the Governor»

Dans l’épisode, Andy arbitre le match de softball de son fils. Malheureusement, il appelle Opie à la base. Opie devient bouleversé et abattu à l’appel de son père. Tout comme cela est arrivé à Ron Howard.

« Cela m’était arrivé à moi et à mon père, » dit Howard en riant. «Il m’a appelé à la maison lors d’un match de ballon qui était le jour de mon anniversaire. Mais je ne pouvais pas croire qu’il m’ait appelé!

«Mon père a pensé que c’était hilarant que j’en étais tellement bouleversé. Il a porté l’idée à Andy [Griffith] et ils en ont fait un épisode.