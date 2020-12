«  The Andy Griffith Show  » laisse Ron Howard modifier les lignes parce que c’était «  sacrément bon  »

Bien avant de devenir réalisateur primé aux Oscars, Ron Howard a fait ses débuts en tant qu’enfant acteur de six ans sur le tournage de Le spectacle Andy Griffith. Et bien qu’il faille des décennies avant de continuer à réaliser ses propres films, Howard commençait déjà à montrer un talent pour le showbiz et une oreille attentive pour ce qui fonctionne et ne fonctionne pas à la télévision.

Une interview récente révèle comment Howard est devenu de plus en plus impliqué dans l’histoire du personnage qu’il jouait pour Andy Griffith, et comment Griffith a commencé à donner plus de responsabilités à l’enfant star sur sa sitcom éponyme.

Huit saisons du ‘Andy Griffith Show’ ont pris fin en 1968

Don Knotts comme adjoint Barney Fife et Andy Griffith (à droite) comme shérif Andy Taylor dans une scène de la série télévisée «The Andy Griffith Show», vers 1965. | Archives de photos CBS / Photos d’archives / Getty Images

Le shérif Andy Taylor (joué par Andy Griffith) vit et travaille dans la ville de Mayberry, en Caroline du Nord. Tout au long de ses 249 épisodes, qui ont fait leurs débuts en 1960 et ont disparu en 1968, le public a pu regarder la vie quotidienne de Taylor naviguer dans la vie au rythme lent des petites villes de Mayberry.

Alors que chaque épisode avait souvent un méchant à résoudre ou un problème à résoudre (Taylor chassait souvent des criminels de l’extérieur de la ville), une grande partie de la comédie tournait autour de ses interactions avec son shérif adjoint Barney Fife (Don Knotts), son fils Opie. (Ron Howard), et sa tante-femme de ménage tante Bee (Frances Bavier).

Ron Howard a joué le personnage Opie dans le « Andy Griffith Show »

Les spectateurs de Le spectacle Andy Griffith rencontrez Opie, le fils du shérif Taylor, dès le début, avec le montage d’ouverture de la sitcom montrant le couple père-fils en route pour la pêche. De nombreux épisodes étaient centrés sur la relation d’Opie avec son «Papa», et la série utilise le couple père-fils pour explorer les situations de la vie et la morale.

En fin de compte, Opie était un personnage espiègle, mais véridique et honnête, et qui était souvent utilisé pour créer des scènes amusantes ou mémorables entre le shérif Taylor et son fils.

Howard n’avait que six ans lorsqu’il a été choisi pour ce rôle. Il était si jeune qu’il ne pouvait pas lire les scripts de l’émission télévisée. Au lieu de cela, les autres membres de la distribution lui liraient ses lignes, et le jeune Howard essaierait de les mémoriser en répétant les lignes à ses camarades.

Mais ce n’est pas parce qu’il ne savait pas lire que Howard n’était pas un acteur très averti, bien que très jeune. Et Griffith a rapidement reconnu cela et a commencé à donner à Howard des responsabilités surprenantes sur le plateau.

Andy Griffith a laissé le jeune Howard éditer les lignes de son personnage

Au début de Le spectacle Andy GriffithLa deuxième saison de Howard a parcouru ses lignes comme il le ferait toujours. Et parce qu’il jouait un personnage qui avait à peu près le même âge que lui dans la vraie vie, Howard savait ce qui semblait naturel ou contre nature pour un garçon de dire à son père et à ses amis.

Dans une interview avec le Los Angeles Times, Howard dit qu’il a offert une suggestion à Griffith et au reste de l’équipe de l’émission, soulignant qu’avec quelques petites modifications, le script actuel ressemblerait beaucoup plus à ce qu’un enfant dirait réellement.

Ron Howard et Andy Griffith sur «The Andy Griffith Show» | CBS via Getty Images

«Je n’avais que 7 ans», se souvient Howard dans l’interview. «Mais mon idée a été acceptée et je me souviens d’être restée figée, ravie de ce que ce moment représentait pour moi.

Il se souvient que Griffith lui a demandé pourquoi il avait un si grand sourire sur son visage, et l’enfant acteur a déclaré que c’était la première fois que Griffith et ses collègues acceptaient l’une de ses suggestions. Griffith a répondu de façon mémorable, en disant: «C’était la première idée qui était sacrément bonne. Maintenant faisons la scène.

Avec le recul, Howard dit que le faire se sentir inclus et si intégré à l’équipe de casting était quelque chose qui le remplit de gratitude à ce jour.