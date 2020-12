«  The Andy Griffith Show  »: cet acteur a joué un personnage lent d’esprit dans la comédie – et avait un diplôme en biologie dans la vraie vie

Andy Griffith comme shérif Andy Taylor | CBS via Getty Images

C’est difficile à croire, mais l’un des personnages les plus sombres Le spectacle Andy Griffith était en fait assez intelligent dans la vraie vie.

En fait, cet acteur qui a été dans la série pendant de nombreuses années, avait un esprit particulièrement scientifique.

Jim Nabors a joué Gomer Pyle

Jim Nabors, au centre, sur le plateau de «Andy Griffith Show» | Archives de photos CBS / Getty Images

Andy Griffith avait découvert l’incroyable talent de Nabors un soir de 1963 dans une boîte de nuit où se produisait le futur acteur de Gomer Pyle.

Daniel de Visé a écrit en 2015 Andy et Don: la création d’une amitié et d’une émission de télévision américaine classique que Griffith a trouvé la performance de Nabors «électrisante».

Nabors a chanté des airs d’opéra, puis dans le souffle suivant a pris le caractère d’un accent campagnard un peu comme celui de Gomer Pyle. Griffith ne tarda pas à lui faire savoir qu’il le voulait dans son émission.

«Ensuite, Andy a rattrapé Jim sur le trottoir à l’extérieur», a déclaré de Visé. «’Je ne sais pas ce que vous faites, mais c’est magique, quoi que ce soit. Si jamais une partie se présente dans notre émission, je vous appellerai. »

George Lindsey a joué le cousin Goober de Gomer

George Lindsey et Andy Griffith | CBS via Getty Images

EN RELATION: « The Andy Griffith Show »: la relation à peine civile entre 2 des stars de la série

En peu de temps, une partie est apparue qui était parfaite pour Nabors, «un employé de station-service stupide nommé Gomer Pyle.

Les producteurs de l’émission avaient initialement envisagé Lindsey (qui a fini par jouer le cousin de Gomer, Goober Pyle) pour le rôle. Griffith leur a demandé d’attendre pour rencontrer Nabors en premier.

Le producteur Aaron Ruben se souvient avoir été impressionné par Nabors, selon de Visé. «Alors vient Jim Nabors», dit-il. «Il a un scénario, il lit, et ce qui lui manquait de professionnalisme et d’expérience, il l’a compensé par un certain charme naïf qu’il avait.

Lindsey n’était pas très heureuse de ce changement de casting. Au cours du seul épisode de Andy Griffith dans lequel les deux acteurs sont apparus ensemble, de Visé a rapporté que Lindsey était toujours en train de ressentir le rejet. Il n’était pas content d’avoir reçu ce qui devait lui sembler un rôle moins attrayant.

«George avait remporté le rôle de Gomer en premier lieu, pour le perdre au profit de Jim», écrit-il. «Un an plus tard, George ne lui avait pas pardonné. «Jim et moi n’avons pas eu beaucoup d’interactions hors caméra pendant le tournage de cet épisode», se souvient George.

Lindsey était une étudiante dévouée dans la vraie vie

George Lindsey et Andy Griffith en 2004 | SGranitz / WireImage

En fin de compte, Goober était une cacahuète intelligente. L’ancien professeur de sciences, décédé en 2012, était diplômé en biologie et en éducation physique de l’Université de North Alabama, comme il l’a déclaré au Huffington Post en 2010.

Modeste en se rappelant sa carrière universitaire, Lindsey a déclaré: «Eh bien, si vous étudiez, personne n’a besoin d’être intelligent pour terminer l’université.

«C’était une chose dans ma vie que j’allais faire, j’allais jouer au football universitaire de première ligne. J’allais obtenir un diplôme universitaire et j’allais devenir une star de cinéma. Je n’ai pas tout à fait réussi le troisième », a-t-il déclaré.