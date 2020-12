«  The Andy Griffith Show  »: Andy s’est battu dur contre les mauvaises blagues de la série

Tandis que Le spectacle Andy Griffith est essentielle pour plusieurs raisons, la raison la plus fondamentale derrière cela était la comédie. Oui, c’était une représentation choquante d’une petite ville rurale où rien de grave ne semblait jamais se produire, mais au fond, cela devait être drôle.

Ron Howard, qui a fait ses débuts dans le show business sous le nom d’Opie Taylor, a appris à être acteur et cinéaste tout en grandissant dans la série. Avec le recul, il a parlé de l’impact de Griffith sur sa vie.

‘The Andy Griffith Show’ était aimé par les fans

Le spectacle Andy Griffith était une entreprise étrange à presque tous les niveaux. Il a été nommé d’après un acteur célèbre, mais pas A-List, avec seulement trois crédits de film et quelques apparitions à la télévision à son actif.

Cependant, sa première performance dans Un visage dans la foule a contribué à faire de lui une étoile montante. Plutôt que de continuer sa carrière sur grand écran à plein temps, Griffith a choisi de faire la une d’une émission qui portait son nom.

C’est devenu son rôle déterminant. Le spectacle Andy Griffith était à parts égales douce et hilarante. Non seulement son shérif Andy Taylor a été un succès, mais Howard’s Opie, Barney Fife de Don Knotts et Gomer Pyle de Jim Nabors sont devenus des personnages emblématiques à eux seuls. L’émission a duré huit ans, se transformant en Mayberry RFD après que Griffith ait quitté la série, et son empreinte se fait encore sentir à ce jour.

Le spectacle Andy Griffith est un pionnier du média télévisuel. Tout, de son humour à son ton sincère et à son image saine, vieillit encore remarquablement bien, tandis que d’autres séries de l’époque souffrent de l’âge. Il a fait des stars de toutes les personnes impliquées, bien que peu de gens puissent se vanter du succès que Ron Howard a eu grâce à cela.

Ronny Howard éclate

Ron Howard était un acteur de télévision en activité quand il a pris le rôle sur Andy Griffith. À peine âgé de six ans à l’époque, Howard a passé son enfance jusqu’à sa petite adolescence sur le plateau.

Là, non seulement il s’est amélioré en tant qu’acteur, mais il a commencé à tomber amoureux du travail dans les coulisses. Dans les années 1970, après sa réussite Jours heureux, Howard a surtout évité le travail à la caméra et s’est renommé en tant que réalisateur à temps plein à la fin de la décennie suivante.

Aujourd’hui, il est l’un des réalisateurs les plus titrés d’Hollywood. De la comédie au drame en passant par Guerres des étoiles origines stories, Howard est un compagnon qui sait mettre son empreinte sur tout ce qu’il touche. C’est en partie grâce à ce qu’il a appris de Griffith il y a des années.

Ron Howard pèse sur Andy Griffith

Howard parle toujours avec amour de ses jours à Le spectacle Andy Griffith, mais la star titulaire de l’émission tient toujours une place spéciale dans son cœur. Parlant au LA Times de ce qui a rendu Griffith différent de l’acteur moyen,

Howard a parlé de la conduite professionnelle de son premier mentor. Cependant, ce qui l’a toujours frappé, c’est la capacité de Griffith à attendre le meilleur de toutes les personnes impliquées, à rester engagé dans une production et à rester fidèle à lui-même de manière professionnelle.

« Le respect. À chaque tournant, il a démontré son respect honnête pour les gens et il ne semblait jamais s’attendre au leur en retour, mais voulait le gagner », a déclaré Howard au LA Times. «Il m’a beaucoup appris à travers les exemples qu’il a donnés et l’approche de notre travail sur le plateau. J’ai appris le timing comique, la récompense des personnages dans le troisième acte d’une histoire, et les valeurs égales d’une répétition focalisée et, à des moments particuliers, d’une spontanéité chaotique totale.

Cependant, Griffith s’est concentré sur la comédie. Une sitcom peut avoir tout le cœur et la chaleur qu’elle veut, mais si la drôlerie n’est pas livrée, elle ne se terminera jamais bien. Howard a parlé de la manière dont Griffith s’est laissé entendre à cet égard.

« Je l’ai vu faire pression contre des blagues qui étaient certes drôles, mais qui se faisaient au détriment de la fiabilité à long terme d’un personnage », a déclaré Howard au Times. «J’ai eu la chance d’assister et même de participer à des milliers d’interactions créatives de résolution de problèmes minutieusement détaillées avec Andy toujours engagé sans relâche. Il a prouvé heure par heure, épisode par épisode que la créativité et l’angoisse névrotique n’étaient en fait pas inexorablement liés.

Plus de 50 ans après son dernier épisode, Andy Griffith est toujours l’une des séries télévisées les plus influentes de tous les temps. Cependant, grâce aux soixante ans de carrière de Howard dans le show business, l’héritage de son homonyme perdure avec des films comme Apollo 13, Hillbilly Elegy, et Solo: Une histoire de Star Wars.