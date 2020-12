«  The Andy Griffith Show  »: 7 erreurs que la série a oublié de corriger

De nombreuses émissions de télévision contiennent de petites erreurs dans leurs épisodes que les créateurs peuvent manquer. Un exemple courant est la tasse à café Le Trône de Fer. L’instance la plus récente est le membre d’équipage qui était à moitié caché dans The Mandalorian.

Le spectacle Andy Griffith a sa juste part d’erreurs. Il y en avait au moins 11, et certains d’entre eux peuvent être difficiles à repérer. Les acteurs et l’équipe apparaissent dans les reflets, et certains fils de microphone sont visibles sur quelques plans.

« The Andy Griffith Show » se concentre autour d’Andy Taylor

Les acteurs américains Don Knotts (1924 – 2006, à gauche), comme Barney Fife, et Andy Griffith (1926 – 2012), comme le shérif Andy Taylor dans la sitcom américaine «The Andy Griffith Show», vers 1965. | Collection d’écran argenté / Getty Images

Le spectacle Andy Griffith a lieu à Mayberry, en Caroline du Nord. Il suit la vie du shérif Andy Taylor alors qu’il protège la ville et élève son fils.

Certains personnages que les téléspectateurs rencontrent tout au long de la série comprennent l’adjoint Barney Fife, Opie Taylor et tante Bee. Il existe une foule d’autres personnages mineurs, et certains d’entre eux n’apparaissent jamais à l’écran.

L’une d’elles est Sarah, l’opérateur téléphonique, et l’autre est la petite amie de Barney, Juanita. Leurs apparitions sont laissées à l’imagination du spectateur.

Dans l’émission, Andy reste un père célibataire. Cependant, il a eu quelques intérêts amoureux tout au long de la série. Dans la première saison, il est en couple avec Ellie Walker. Plus tard, Andy devient le petit ami de Peggy McMillan dans la troisième saison.

Il y avait des miroirs, des reflets et des erreurs de plaque d’immatriculation

Le spectacle Andy Griffith parfois nécessaire de filmer une scène environ 20 fois pour bien faire les choses. Les acteurs perdaient souvent leur sang-froid et riaient. Malgré les reprises, de petites erreurs se sont encore glissées dans le produit final.

Selon MeTV, il y a eu plusieurs fois que l’émission avait reflété ou inversé la scène. Dans l’épisode «Bringing Up Opie», il y a un gros plan d’Andy assis près du lit d’Opie. Le badge est sur le côté droit de sa chemise au lieu de la gauche. Dans «Ernest T. Bass rejoint l’armée», les mots «SNACK BAR» apparaissent inversés pendant qu’Ernest fait du jogging dans la rue.

Il y a une scène à l’extérieur du salon de coiffure dans «The Bookie Barber» où Andy sort de la caméra. Dans le reflet de la fenêtre, l’acteur se penche et se tient là. Le spectateur peut voir l’image miroir de l’équipe de tournage sur une corne dans «The Mayberry Band».

«Barney and the Governor» montre en gros plan une plaque d’immatriculation sur laquelle figurent «DRLVE GAFTDEYE» et «NOTH CAPOLNIA». Une autre erreur de plaque d’immatriculation se produit dans plusieurs épisodes où la même plaque apparaît sur différentes voitures. Si le spectateur regarde attentivement, il peut remarquer qu’il a lu «DC 269».

Les erreurs plus mineures incluent les fils et les animaux

Certains téléspectateurs ont peut-être remarqué que la séquence d’introduction avait un certain retard lorsque Opie jette une pierre dans l’eau. Cela était dû au fait que les créateurs utilisaient un adulte pour le lancer assez loin. Il y a eu quelques autres erreurs qui ont surgi pendant les épisodes.

Dans l’une des premières scènes de «The Darlings are Coming», Andy se dirige vers un véhicule avec un fil de micro passant sur la jambe de son pantalon. Un autre blooper impliquant des fils se produit dans «Opie the Birdman». L’acteur de Barney a également un fil qui monte à l’intérieur de la jambe de son pantalon lorsqu’il parle à Opie, qui est dans un arbre.

Un poulet dans «Aunt Bee the Crusader» trébuche. L’équipage a noué un fil autour de son cou pour ce faire, et le spectateur peut voir la fine ligne blanche. Un ours noir poursuit un personnage dans un arbre dans «Andy et le nouveau maire». Le maître-animal est quelque peu visible sur la photo derrière certains arbres.

Dans «Goober va au salon de l’auto», les personnages sont dans une station-service. Un camion Coors passe derrière eux. La bière est une marque des Rocheuses qui n’était pas disponible sur la côte Est avant les années 1980.