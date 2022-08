The Amazing Maurice: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons

L’auteur de fantasy britannique Terry Pratchett était tout simplement prolifique, auteur de plus de 40 romans dans une brillante carrière littéraire avant sa mort prématurée des suites de complications résultant de la maladie d’Alzheimer en 2015. Plusieurs des dizaines de livres de son célèbre Disque-monde ont déjà été adaptées à l’écran, dont certaines versions animées de la fin des années 1990.

À leur sortie il y a quinze ans, les trois adaptations en direct de Sky, Hogfather, La couleur de la magieet Aller par la poste, a attiré une foule de talents d’acteur, dont Sean Astin, Ian Richardson, David Warner, Joss Ackland et Christopher Lee. d’Amazon Prime Bons présagesqui reviendra pour une deuxième série l’année prochaine sous le regard attentif de Marchand de sable créateur Neil Gaiman, était basé sur le livre du même nom de 1990, dont une moitié a été écrite par Gaiman et l’autre par Pratchett. Le tournage de la saison 2 s’est officiellement terminé en mars.

Mais le travail de Pratchett pour les enfants est une autre affaire. Bien que deux de ses Johnny Maxwell la série est passée à la télévision, peut-être son œuvre pour enfants la plus célèbre, lauréate de la médaille Carnegie Disque-monde roman L’incroyable Maurice et ses rongeurs éduqués, n’avait jamais été adapté — jusqu’à maintenant. Avec un scénario de pirates des Caraïbes co-scénariste Terry Rossio, le travail sur la version animée est bien avancé et Sky Cinema vise une sortie générale au début de l’année prochaine.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent L’incroyable Maurice.

L’incroyable Maurice : l’intrigue

L’incroyable Maurice raconte les aventures de Maurice, un chat sensible qui se nomme le chef d’un groupe de chats appelé le Clan. Le Clan est également sensible ; ils s’habillent et parlent, rêvent de mettre de côté leurs petits larcins et de s’enfuir vers une île paradisiaque où rats et humains cohabitent en paix.

Avec la connivence d’un jeune garçon nommé Keith, le groupe prépare une arnaque où les rats infestent une ville. Dans une parodie pas si subtile de l’histoire du joueur de flûte de Hamelin, les habitants paient ensuite de l’argent à Keith pour attirer les rats. Dans la ville de Bad Blintz, cependant, les plans bien rodés du clan s’égarent lorsqu’ils découvrent que la ville a déjà embauché des chasseurs de rats pour résoudre un problème de rats déjà existant. Une fille de la ville, Mauricia, se joint au clan pour découvrir le secret maléfique des citadins.

L’incroyable Maurice : le casting

Le chat titulaire est Hugh Laurie, qui a eu une année ou deux tranquille depuis sa dernière apparition de haut niveau sur le grand écran face à Dev Patel et Aneurin Barnard dans L’histoire personnelle de David Copperfield. La co-vedette de Laurie est Jeu des trônes star Emilia Clarke, qui vient à la production au milieu d’un séjour dans le West End de Londres, après avoir joué l’un des principaux, Nina, dans une mise en scène de Tchekhov La Mouette. Clarke joue Malicia, la fille idiote et obsédée par les fées qui agit comme un repoussoir efficace pour l’intelligent et rusé Maurice.

Le casting de soutien est tout aussi impressionnant et comprend plusieurs stars de franchises télévisées et cinématographiques de haut niveau. David Thewlis (Harry Potter la franchise, Wonder Woman) exprime le rôle de Boss Man, tandis que l’ancien Docteur Who et Autour du monde en 80 jours star David Tennant, fraîchement sorti d’une série d’apparitions vocales dans des animations à gros budget (Comment dresser votre dragon : le monde caché, Le film de la maison bruyante, Tic et Tac : Rescue Rangers), joue le délicieusement nommé Dangerous Beans.

Le rôle de Keith est interprété par Himesh Patel, un acteur de télévision britannique de longue date, mais dont la star à Hollywood s’est récemment élevée avec d’excellentes performances dans des rôles de soutien dans Tom Hooper. Les aéronautes (2019), de Christopher Nolan Principeet face à Leonardo DiCaprio l’an dernier Ne lève pas les yeux. Et James Bond l’ancienne Gemma Arterton, dont le rôle principal est L’homme du roi l’année dernière a recueilli des critiques positives, joue Peaches. Hugues Bonneville (Downton Abbey), Rob Brydon (Oeufs verts et jambon) et YouTuber Joe Sugg complètent le casting.

L’incroyable Maurice était initialement prévu pour une sortie au début de 2022, mais une série de problèmes de production mineurs a retardé la sortie. Néanmoins, il pourrait en fait avoir sa première au Royaume-Uni avant la fin de l’année. Cependant, le film est maintenant prévu pour une sortie générale aux États-Unis le 13 janvier 2023.

La façon dont le film se déroule peut avoir une incidence sur l’attitude de Sky envers de nouvelles adaptations du travail de Pratchett. Hormis les trois miniséries sorties au début des années 2000, les productions de Disque-monde des romans Académiques invisibles et Sourcerie ont été évoqués mais n’ont jamais vu le jour. L’engagement de Sky envers L’incroyable Mauricemontre cependant que l’intérêt de l’entreprise pour le Disque-monde L’univers reste élevé, et une bonne performance au box-office pourrait bien conduire à de nouvelles adaptations.