The Age of Cataclysm pour Nintendo Switch

Nous recréons les premiers pas de Link and co pour arrêter Ganon dans cette revue d’Hyrule Warriors: Age of Cataclysm.

Alors que nous attendons le retour de Link dans Breath of the Wild 2, il est temps de regarder en arrière. Au moment où les ténèbres attaquaient Hyrule, bien avant les événements du titre original. Bien sûr, ne pensez pas que ce sera le même tonique, puisque ici nous allons garder les troupes de Ganon au chaud. On va préparer tout l’arsenal, les élus et ceux qui veulent rejoindre, on commence par le Hyrule Warriors Review: Age of Cataclysm.

Invoque l’élu

L’histoire d’Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm se déroule, comme son nom l’indique, dans ces moments avant que Ganon n’attaque Hyrule. Cependant, dès le début, le titre nous montre que ce ne sera pas exactement la même façon que nous avons appris l’histoire. Et c’est que nous connaissons bientôt différents facteurs qui rendront chaque étape de l’intrigue imprévisible, car bien que nous sachions comment cela s’est terminé dans le travail qui a défini ce monde, le jeu lui donne une touche de mystère et d’incertitude.

Bien sûr, les personnages sont toujours les mêmes que ceux que nous pourrions déjà rencontrer, nous pouvons donc nous balancer à droite et à gauche avec Daruk, ou au lieu de cela voler gracieusement à travers le champ de bataille en tant que Revali. Il y a même des inclusions surprenantes dans une liste assez complète mais, surtout, différente. Parce que chaque combattant a un style de jeu différent. Bien que Link soit polyvalent, capable de manipuler divers types d’armes, les autres ne sont pas loin derrière. Par exemple, Mipha peut créer des ruisseaux d’eau et les utiliser au combat, ou Urbosa peut charger ses rayons pour abattre l’ennemi.

Chaque personnage que j’ai contrôlé a été une expérience totalement nouvelle. Le lien utilisant une lance n’a rien à voir avec Mipha, qui en utilise également une. Ils ont tous des capacités uniques qui ajoutent plus de possibilités lors du combat. Bien sûr, aussi bon musou Nous avons différents combos, que nous débloquerons au fur et à mesure que nous ferons des courses et des tâches dans le monde.

Depuis notre base, une tour cheikah, nous aurons accès aux différents combats de chaque épisode, ainsi qu’aux commandes qui seront débloquées au fur et à mesure de notre progression. Celles-ci vont de la livraison de composants et d’articles à la lutte contre les restrictions. De plus, les bêtes divines ont aussi leur niche, avec des phases dans lesquelles nous contrôlons ce pouvoir colossal. Bien que je doive dire que les contrôles sont un peu compliqués lorsqu’il s’agit d’accéder aux contrôles la première fois, ainsi que répétitifs.

Développer la puissance

Passons à d’autres types de questions. Thèmes jouables. Comment se déroule Hyrule Warriors: Age of Cataclysm? Et Zelda? Eh bien, étonnamment, une grande partie de l’essence de Breath of the Wild. Voyons voir, nous sommes face à un concasseur de boutons évidemment, mais néanmoins cette touche de la livraison 2017 est là. Ainsi, pour vaincre des ennemis puissants, comme les redoutables centaleons, la stratégie la plus simple consiste à esquiver au moment précis, ce qui accorde un temps lent pour effectuer une série d’attaques qui abaisse le compteur d’étourdissements. Exactement, comme dans Breath of the Wild. Ce n’est qu’une des nombreuses petites choses que nous pouvons voir dans ce Hyrule Warriors.

La pierre de Sheikah est également présente, de manière importante également. Les pouvoirs qu’il affiche sont utilisés précisément pour contre-attaquer les ennemis les plus difficiles. Ainsi, nous aurons des bombes, du gel, de l’aimant et de la paralysie, qui diffèrent dans leur utilisation selon les chasseurs bien que leur fonction soit essentiellement la même.

Quant à la difficulté, je ne vais pas non plus vous mentir: si vous êtes adepte de ce genre, la normale sera facile à surmonter. Dans ce cas, la difficulté difficile pose un défi, non pas tant à cause des différents schémas d’attaque des ennemis, mais à cause de leur durée de vie et de la puissance des attaques. De plus, les remèdes disponibles seront plus rares. Honnêtement, je ne m’attendais pas à un défi comme celui-ci, mais je l’apprécie.

Une des choses que j’ai le plus aimé dans ce titre est sa section sonore, quelque chose que j’ai été très critique dans Breath of the Wild. En revanche, ici le doublage castillan regorge, à la fois lorsqu’il s’agit de raconter l’histoire avant chaque combat et dans les différentes scènes, qui sont assez nombreuses. De plus, les différents thèmes musicaux nous accompagnent parfaitement partout où nous portons notre épée, ce qui est à apprécier. Bien sûr, les effets sonores fabriqué à Zelda ils sont courants.

Enfin, nous devons parler de performance. Il est vrai qu’il y a des ralentissements dans certains ensembles de combat, surtout quand il y a un grand nombre d’éléments à l’écran. Cependant, en termes généraux, Hyrule Warriors: Age of Cataclysm élimine bien ce problème courant dans ce genre. Je ne peux pas dire que cela m’a dérangé plusieurs fois, et encore moins qu’il a été déterminant dans mes pertes. Cela n’arrive que parce que je suis manchot.

Je vais t’avoir Ganon

Comme toujours lorsque nous arrivons à la fin, je vais consacrer quelques mots pour simplifier ce qui est raconté dans cette analyse de Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm. Car la surprise que j’ai prise avec ce titre a été capitale, puisque je m’attendais à quelque chose de plus similaire aux titres précédents de cet aspect. Cependant, la manière de capturer les caractéristiques de Breath of the Wild le rend différent sans renoncer à l’essence du musou. Nous allons faire exploser des troupes et des troupes ennemies, oui, mais sous la forme de Zelda.

Les décors et le graphisme en général suivent le style vu en 2017, quelque chose de nécessaire pour ne pas entrer en conflit avec l’univers. Et la section sonore remplit mille merveilles, suivant le bon sillage du doublage castillan. Bref, un titre incontournable pour les fans de Zelda, du genre et recommandé à tout joueur souhaitant drainer un peu d’adrénaline au combat.