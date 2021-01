The Age of Cataclysm atteint 3,5 millions d’exemplaires

Koei Tecmo entre dans l’histoire avec le nombre d’exemplaires distribués de Hyrule Warriors: Age of Cataclysm.

L’année dernière, nous avons eu la très agréable surprise de l’arrivée d’un nouvel opus dans la franchise The Legend of Zelda. Pas une entrée traditionnelle ou la suite tant attendue de Breath of the Wild, mais quelque chose de plus proche du territoire dérivé et toujours dans la chronologie principale. Hyrule Warriors: Age of Cataclysm a servi de suite au succès de la Wii U et préquelle de l’admiré Breath of the Wild. Le plus important est que, à la surprise de tous, il est devenu le musou le plus vendu de l’histoire. À ce jour, il a distribué 3 500 000 millions d’exemplaires, assure sa propre Koei Tecmo dans ses résultats financiers 2020, indique la traduction du support Gematsu.

Ce sont des chiffres historiques. Aucun autre jeu vidéo du genre musou n’avait touché une telle quantité d’exemplaires distribués auparavant.. Ce qui rend spécial Hyrule Warriors: Age of Cataclysm c’est sa capacité à avoir porté ce style d’action à un public plus large. Prendre l’univers de The Legend of Zelda et appliquer le récit de Breath of the Wild en fait l’un des épisodes les plus frappants aux yeux de nombreux propriétaires de Nintendo Switch. Nous avons déjà parlé de lui dans notre analyse, dans laquelle nous soulignons comment il atteint l’excellence grâce à sa jouabilité et son traitement de l’histoire.

Avec cet excellent nombre de jeux distribués, il suffit de s’interroger sur l’avenir du titre. Nombreux sont les joueurs qui attendent toujours l’annonce de Koei Tecmo plus de personnages et de paramètres en tant que DLC pour continuer à donner vie à ces exemplaires d’Hyrule Warriors: Age of Cataclysm. C’est quelque chose qui reste à voir dans les mois à venir. Bien que si la durée de vie utile du titre n’est pas prolongée, les deux sociétés responsables peuvent être satisfaites de leurs ventes.