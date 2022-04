The Adam Project : le film de Ryan Reynolds bat un nouveau record sur Netflix

Netflix

il y a juste un mois Le projet Adam j’arrive à Netflix avec Ryan Reynolds en tant que protagoniste et a déjà marqué l’histoire sur la plateforme ! Savoir pourquoi.

©IMDBWalker Scobell et Ryan Reynolds.

Le 11 mars dernier Netflix ajouté à son catalogue Le projet Adam. Ce film, qui mêlait à la fois action, comédie et drame, met en vedette Ryan Reynolds, mais aussi des stars reconnues dans le monde entier. Parmi eux se trouvent Marc Ruffalo, Jennifer Garnier, Zoé Saldana et la débutante Walker Scobellqui a ébloui par son travail dans ce long métrage.

De quoi s’agit-il Le projet Adam? Le synopsis officiel se lit comme suit: « Un pilote voyageant dans le temps fait équipe avec son jeune moi et son défunt père pour accepter son passé et sauver l’avenir.”. Sans aucun doute, avec ce film, Netflix a su innover dans le genre en montrant la meilleure version de chacun des acteurs. Et, pour plus que pour Ryan Reynolds ce film est une formule connue, il a de nouveau attiré les téléspectateurs de manière sans précédent.

C’est plus, le succès de Le projet Adam atteint un tel point qu’il vient de battre un nouveau record dans l’histoire du géant du streaming. C’est parce que le film qui a amené Scobell à la renommée internationale et lui a valu le rôle de Percy Jackson dans la série Disney+ C’est la quatrième plus vue de l’histoire de la plateforme ! Oui, selon les statistiques, ce film entre dans le classement des Productions originales de Netflix que plus de spectateurs ont attrapé.

Cela fait cinq semaines qu’il figure dans le Top 10 des chansons les plus jouées sur la plateforme. Bien qu’il soit actuellement deuxième dans la liste mondiale, il compte déjà depuis longtemps parmi les plus regardés et la semaine dernière, il a ajouté 10 900 000 heures vues dans le monde entier. Or, comme le rapporte la même plateforme, cette position est prise par le film de Reynolds puisque en seulement 28 jours, il a gagné 233 150 000 vues au total.

A noter que ce n’est pas la première fois que Ryan Reynolds entre en le classement le plus important de Netflix. Eh bien, l’acteur a déjà deux autres films sur la liste : alerte rouge Oui équipe 6. Le premier est en tête du top 10 avec 364 020 000 vues au cours de ses 28 premiers jours de publication, tandis que le second est à la 9e place avec seulement 205 470 000 vues. reproductions. Quant au reste de la liste, elle est composée de Don’t Look Up (2), Bird Box (3), Extraction (5), The Unforgivable (6), The Irishman (7), The Kissing Booth 2 (8) Oui Spenser Confidentiel (10).

