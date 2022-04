The Adam Project : la ressemblance inattendue et frappante entre Walker Scobell et Ryan Reynolds quand il avait leur âge

in

Le projet Adam C’est l’un des films les plus regardés de l’histoire de Netflix et Walker Scobell C’était l’une des grosses surprises du casting. Mais pourquoi la plateforme l’a-t-elle choisi ?

dans les dernières heures Le projet Adam est devenu l’un des films qui ont marqué l’histoire de Netflix. D’après les dernières statistiques de la plateforme, ce film mettant en vedette Ryan Reynolds est entré dans le classement mondial des longs métrages les plus regardés de l’histoire du N rouge. A tel point qu’avec un tel succès, il n’est pas étonnant que les acteurs soient plus qu’heureux de partager leurs émotions face à cette oeuvre sur leurs réseaux sociaux.

Cependant, l’acteur de Le projet Adam qui semble être plus heureux est la débutante Walker Scobell. Le garçon de 13 ans est venu Netflix pour donner vie à la jeune version d’Adam, le même personnage qu’il joue Ryan Reynolds. Et, sans aucun doute, puisqu’il s’agit de son premier rôle, l’acteur a complètement surpris tant la production que les téléspectateurs. Eh bien, son travail était digne d’applaudissements.

De plus, il convient également de noter que la chimie qu’ils avaient Walker Scobell Oui Ryan Reynolds quand il s’agissait de donner vie au même personnage, il était inégalé. En tout cas, il semble que ce qui a le plus impacté les producteurs de ce film original netflix C’était la ressemblance entre les deux. Bien que cela ne soit pas perceptible maintenant, compte tenu de la différence d’âge entre eux, la vérité est que Scobell est vraiment le portrait craché de Reynolds en tant que jeune..

En fait, c’est le géant du streaming lui-même qui a démontré cette ressemblance. Grâce au compte Twitter officiel, ils ont partagé une photo de Walker et une de Ryan dans laquelle ils ont été comparés aux deux et il ne fait aucun doute qu’ils sont identiques. « Le casting de Le projet Adam du jeune Ryan Reynolds était complètement sur le point», dit la phrase qui accompagne ces cartes postales. Dans les images, les deux sont vus non seulement avec la même expression, mais aussi avec des caractéristiques similaires.

C’est-à-dire au-delà de la talent montré par Walker Scobell et qui lui ont valu de nouveaux personnages comme un rôle principal dans une série Disney Plusle fait qu’il ressemble tellement au jeune homme Ryan Reynolds C’était un plus pour lui. Aussi, comme si cela ne suffisait pas, maintenant le succès du film l’aidera à continuer à grandir puisque le monde entier connaissait vraiment le travail qu’il a fait.

