The Adam Project is no more: c’était le film le plus regardé de Netflix la semaine dernière (21 au 27 mars 2022)

Une nouvelle semaine s’est écoulée pour la plateforme et a laissé un nouveau Top qui n’est plus dirigé par le film avec Ryan Reynolds. Voyez lequel est le numéro un !

©NetflixThe Adam Project is no more : c’était le film le plus regardé de Netflix la semaine dernière (du 21 au 27 mars 2022).

Netflix reste le service de streaming le plus populaire au monde, au-dessus de grands concurrents comme Amazon Prime Video ou Disney +, ils commencent donc déjà à réfléchir à ce qui va arriver et c’est pourquoi ils ont annoncé la série qui arrivera, ainsi que le films à venir. Mars est sur le point de se terminer, un mois au cours duquel des films intéressants sont arrivés, mais un seul a repris le classement cette semaine.

Lors des dernières mises à jour, il était clair que les millions d’abonnés avaient un favori et c’était Le projet Adam, le film avec Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Mark Scobell, Jennifer Garner et Zoe Saldaña, entre autres acteurs. Malheureusement pour la production dirigée par Shawn Levy, sa direction hebdomadaire a pris fin, puisque maintenant le film le plus regardé est crabe noir ou crabe noir.

Ce long métrage originaire de Suède, écrit et réalisé par Adam Berg a été ajouté au catalogue de la plateforme le 18 mars et a rapidement gagné du terrain jusqu’à ce qu’il devienne la bande la plus choisie par les utilisateurs dans la semaine du 21 au 27. Son casting est composé de Noomi Rapace, Aliette Opheim, Jakob Oftebro, David Dencik, Dar Slim, Susan Taslimi, Ardalan Esmaili et Erik Engeentre autres.

Synopsis officiel : « Au cours d’un hiver long et rigoureux, six soldats se lancent dans une mission secrète à travers un archipel de glace, risquant leur vie pour transporter un mystérieux colis qui pourrait mettre fin à la guerre. Alors qu’ils s’aventurent en territoire ennemi hostile, ils ignorent totalement les dangers qui les attendent. . attendre ou à qui ils peuvent faire confiance, s’ils peuvent faire confiance à quelqu’un. Mais pour Caroline Edh, qui était patineuse artistique avant d’être soldat, cette mission est tout autre chose..

L’endroit FlixPatrol reflète que ce thriller suédois qui se déroule dans un monde post-apocalyptique a captivé le public en quelques jours, même si nous ne pouvons pas en dire autant des critiques. Sur le site Web de Rotten Tomatoes, il a une approbation de 46 %.basé sur un total de 24 avis, cependant le public a pris la parole et semble favorable à ce nouveau phénomène Netflix.

