The Adam Project : date et heure de la première du film sur Netflix

L’une des grosses sorties de la semaine arrive bientôt sur la plateforme et ici on vous dit tout pour que vous puissiez la voir avant tout le monde.

©NetflixThe Adam Project : date et heure de première du film sur Netflix.

le service de streaming Netflix Il a à peine terminé sa première semaine du mois, mais ils sont déjà déterminés à donner le premier grand coup avec l’une des premières les plus attendues de mars. Il s’agit de Le projet Adamun film réalisé par Shawn Prélèvement et écrit par Jonathan Tropper, TS Nowlin, Jennifer Flackett et Mark Levin. Après avoir été un projet qui a été repoussé pendant des années, il arrivera bientôt sur la plateforme. Sachez quand et à quelle heure !

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : Adam Reed est un voyageur temporel de l’année 2050 qui s’est lancé dans une mission de sauvetage pour rechercher Laura, la femme qu’il aime, qui a été perdue dans le continuum espace-temps dans des circonstances mystérieuses. , il est envoyé en spirale vers l’année 2022 , et au seul endroit qu’il connaisse depuis cette époque de sa vie : sa maison, où vit son moi de 13 ans ».

En principe, le scénario écrit par TS Nowlin a été approuvé en 2012 sous le nom « Notre nom est Adam » et Paramount Pictures a été l’une des premières sociétés de production à acquérir le film mettant en vedette Tom Cruise, mais cela ne s’est pas concrétisé. Enfin, huit ans plus tard Netflix Il a repris le projet et ils ont rapidement commencé à annoncer un casting de luxe qui a commencé le tournage en novembre 2020 et s’est terminé en mars 2021.

+Quand The Adam Project sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Comme rapporté depuis un certain temps, Le projet Adam sera diffusé sur Netflix ce vendredi 11 mars. Là, les abonnés au streaming pourront profiter d’un nouveau long métrage mettant en vedette Ryan Reynoldsqui sera accompagné de Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Jennifer Garner, Catherine Keener, Alex Mallari Jr. et Walker Scobellentre autres.

+ À quelle heure The Adam Project est-il diffusé sur Netflix ?

Mexique: 02h00

Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 03h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00

Espagne: 09h00

