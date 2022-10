The Accursed: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons

Avec le début de l’automne vient une pléthore de films d’horreur, en particulier au mois d’octobre à l’approche d’Halloween. Un film à venir qui ne manquera pas de vous laisser des cauchemars est Le Maudit, réalisé par Kevin Lewis et produit par Marcus Englefield et George Lee. Les fans d’horreur et les non-fans sentiront sûrement leur peau ramper avec ce film obsédant.





Interrogé par Bloody Disgusting, Kevin Lewis avait ceci à dire à propos de son dernier travail :

« Le film s’inspire de véritables joyaux de l’horreur comme Le bébé de Rosemary, Le présageet Le changeant. »

Découvrez la bande-annonce ci-dessous pour avoir un aperçu et voir si vous pouvez le gérer! Que vous soyez un passionné d’horreur ou l’ami avec lequel ils regardent des films d’horreur, préparez-vous et lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Le Maudit.

Les maudits : le complot

Le film suit la protagoniste Elly, une infirmière qui faisait du bénévolat à l’étranger lorsque sa mère, dont elle était séparée, se suicide. Elle rentre chez elle pour faire face aux conséquences de la mort de sa mère, dans l’espoir de vendre la maison familiale et de remettre sa vie sur les rails. Elly devient hantée par des visions de sa mère et saute sur l’opportunité offerte par un ami de la famille de s’occuper d’une femme âgée comateuse vivant dans une cabane isolée dans les bois pendant quelques jours. Elly pense que passer du temps dans les bois sera un bon changement de rythme pour elle et lui donnera un peu de temps pour se détendre après tout ce qui s’est passé.

Malheureusement, les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent et le voyage est tout sauf agréable. Elly commence à halluciner et la frontière entre la réalité et les rêves devient floue et compromise. Il y a des mystères à découvrir et des secrets à révéler, et il s’avère que la vieille femme n’est pas ce qu’elle semble être. Il y a quelque chose de sombre et maléfique en elle, qui n’attend que de se libérer. Quelle que soit la force démoniaque à l’œuvre, elle a attiré Elly. L’atteindra-t-elle ou trouvera-t-elle un moyen de se sauver ?

Selon l’interview de Bloody Disgusting, Kevin Lewis a déclaré que ce film traiterait du thème « les péchés de la mère sont revisités sur leurs filles ». Nous savons que la mère d’Elly s’est suicidée, mais ce qui l’a poussée à faire cela, nous ne le savons pas encore. Peut-être que la mère d’Elly a souffert de délires et d’hallucinations qui l’ont rendue folle, c’est pourquoi Elly finit par subir le même sort. Ou peut-être qu’Elly est simplement punie pour les péchés commis par sa mère, et d’outre-tombe, Elly a un avant-goût de ce qui l’attend dans la prochaine vie.

Il peut également y avoir de sombres secrets et des péchés dont Elly elle-même est coupable. Quoi qu’il en soit, l’intrigue promet de vous tenir sur le bord de votre siège, avec du suspense et de la terreur à chaque coin de rue. Il reste encore de nombreux mystères à résoudre, et tous seront révélés si vous êtes assez courageux.

Les maudits : le casting

Gravitas Ventures

Le Maudit mettra en vedette l’actrice canadienne Sarah Gray dans le rôle d’Elly. Gray est connue pour son interprétation d’Alyssa dans la série dramatique d’horreur L’ordre sur Netflix. Meg Foster a été choisie pour le rôle de Mme Ambrose, la femme âgée dont Elly s’occupe. Les rôles notables de Foster ont été dans une mini-série de La lettre écarlate et les films Billet pour le paradis et Ils vivent. Mena Suvari rejoint le casting en tant qu’Alma, qui est en charge du domaine Ambrose. Suvari est connue pour ses rôles dans les films beauté américaine et Tarte américaine.

Parfait La star Alexis Knapp jouera Mary Lynn, une chasseuse de sorcières tentant de lever une malédiction démoniaque placée sur sa famille. Guide des scouts sur l’apocalypse des zombies La star Sarah Dumont incarnera Beth, l’amie de confiance d’Elly qui l’aide à découvrir la vérité.

Le contorsionniste Troy James sera l’homme derrière The Demon. Il est connu pour son rôle dans Hellboy et a attiré l’attention d’Internet avec ses vidéos de personnages inspirés de créatures d’horreur. Sherman Augustus et Kim Kendall ont été choisis respectivement pour Officer Green et Office Holly. L’ancien joueur de la NFL Augustus est connu pour son rôle de Nathaniel Moon dans Dans les Badlands. D’autre part, Kendall est connue pour ses rôles dans les films Orchidée blanche, Chapeau noiret Le pensionnaire.

Les autres acteurs de soutien incluent Marian Lee, Derek Severson, Ava McAvoy, Olivia Day, Nia Cowart, Jaelyn Buffkin, Johnny Land, Jennifer Silverstein, Kailani Knapp et Antoinette Van Klingeren.

Gravitas Ventures

Le Maudit sortira le 14 octobre 2022. Aussi bien en salles que sur diverses plateformes VOD.

Le réalisateur Kevin Lewis a commenté le film:

« La capacité de travailler en étroite collaboration sur un film enraciné dans la possession démoniaque a été sur ma liste de seaux; c’est un genre qui me passionne. Cette opportunité de mélanger une histoire incroyable avec un casting féminin exceptionnel est un moment formidable pour moi en tant que réalisateur et amateur d’horreur. »

Alors, êtes-vous prêt à contempler l’Enfer ?