The Accountant 2 est une affaire conclue, Ben Affleck et Jon Bernthal reviendront tous les deux

Le comptable 2 est officiellement un départ selon le réalisateur Gavin O’Connor. Écrit par Bill Dubuque et réalisé par O’Connor, Le comptable met en vedette Ben Affleck, Anna Kendrick, JK Simmons, Jon Bernthal, Jeffrey Tambor et John Lithgow. Ce fut un grand succès au box-office lors de sa sortie, donc une suite semblait presque inévitable.

On a entendu dire que les cinéastes avaient lancé une suite depuis 2017, mais les progrès ont été lents depuis lors. Dans une mise à jour majeure sur son statut, O’Connor dit qu’un accord a maintenant été finalisé, ce qui signifie que Le comptable 2 se passe apparemment pour de vrai. Malheureusement pour les fans de Le chemin du retour, le réalisateur confirme également que le film n’aura pas de suite, contrairement Le comptable. Extrait du podcast ReelBlend de CinemaBlend :

« Il n’y aura pas de Chemin de retour suite, mais nous faisons un Comptable suite. Nous venons littéralement de conclure cet accord. Faisaient Le comptable de nouveau. »

Mieux encore, O’Connor dit que le plan est pour Ben Affleck et Jon Bernthal de revenir tous les deux pour reprendre leurs rôles du premier film. Dans l’original, le personnage de Bernthal, Braxton, se révèle être le frère perdu de longue date du chrétien d’Affleck. On s’attend donc à ce qu’il joue un rôle beaucoup plus important dans Le comptable 2. Parallèlement à son projet de faire la première suite, O’Connor dit également qu’il a des idées pour le troisième volet, et Le comptable 2 sera développé avec Le comptable 3 à l’esprit. Comme l’explique le cinéaste :

« Ouais. Ouais. Donc, j’ai toujours voulu en faire trois parce que quoi, le deuxième sera plus avec – nous allons intégrer son frère dans l’histoire. Donc il y aura plus de temps d’écran pour Bernthal dans le deuxième. Et puis le troisième film sera, je l’appelle, ‘Homme de pluie sur les stéroïdes.’ Le troisième film sera les deux frères, ce couple étrange. La troisième sera une photo de copain. »

En 2019, Affleck a également évoqué la possibilité d’une suite dans une interview de Collider, même s’il n’était pas tout à fait sûr que cela finirait par se produire. À ce moment-là, il a clairement indiqué qu’il était prêt à revoir ce rôle dans une suite, notant à quel point il aimait travailler avec O’Connor. Il a également expliqué comment ils avaient parlé des directions possibles sur l’endroit où prendre le prochain film.

« Oui, je l’espère. J’adorerais », a déclaré Affleck lorsqu’on lui a demandé si la suite se produisait. « Nous avons parlé de lancer quelques idées, ce dernier film que nous venons de faire [Torrance]. Nous avons parlé au studio et ils semblaient intéressés, et ils en ont en quelque sorte parlé, nous cherchons à le faire. Je pense que ce serait amusant. J’aime Gavin, j’aime le film que je viens de faire avec lui. J’ai eu une super expérience et j’adore le personnage de Le comptable. Je serais certainement ouvert à cela. »

Pas grand-chose d’autre n’a été révélé sur Le comptable 2, il reste donc difficile de savoir quand le tournage pourrait commencer ou quand il pourrait être diffusé. En tout cas, pour les fans impatients de voir plus d’Affleck et Bernthal dans Le comptable 2, c’est une mise à jour fantastique sur où en est le projet. Cette nouvelle nous vient de CinemaBlend.

