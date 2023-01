The Academy Murders : Christian Bale a-t-il apporté des modifications au film ?

NETFLIX

L’acteur est venu peser 54 kilos pour jouer dans The Machinist. Netflix a-t-il eu besoin d’une transformation pour jouer Augustus Landor ?

©NetflixChristian Bale joue dans The Academy Murders.

Depuis son ascension vers la gloire, balle chrétienne Il a réussi à devenir l’un des acteurs les plus aimés d’Hollywood. C’est que non seulement il a joué des personnages attachants comme Batman, mais il a également montré un engagement important lorsqu’il s’agit de jouer dans n’importe quel type d’histoire. Les changements physiques extrêmes ils ne sont pas un problème pour lui et le public sait le reconnaître. récemment créé Les Crimes de l’Académie dans Netflix et ceux qui ne l’ont pas encore vu se demandent : a-t-il eu une sorte de transformation pour le film ?

Bien qu’il ne soit au catalogue de la plateforme de streaming que depuis une journée, le film réalisé par scott tonnelier -qui est basé sur le roman homonyme de Louis Bayard- occupe déjà une position dans le classement des plus vues. Ce n’est pas pour moins : en plus d’une histoire captivante, il partage un casting avec des stars acclamées telles que Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Hadley Robinson, Timothy Spall et Robert Duvall.

De quoi s’agit-il exactement ? L’histoire se déroule en 1830 à West Point. Son synopsis officiel explique : «Un inspecteur fatigué de la vie est chargé d’enquêter, avec la plus grande discrétion, sur le meurtre horrible d’un cadet.”. Et il ajoute : « Frustré par le code du silence des cadets, il en recrute un pour l’aider à résoudre l’affaire, un jeune homme que le monde connaîtra sous le nom d’Edgar Allan Poe.”.

Christian Bale a ébloui avec des rôles dans Psycho américainqui l’obligeait à réduire les glucides, à se concentrer sur les protéines et à s’entraîner dur, ainsi que la trilogie de Homme chauve-souris Christopher Nolan, où il a dû gagner 45 kilos de masse musculaire. Mais certaines de ses plus grandes transformations étaient dans Le machinisteoù il devait perdre 27 kilos et ne consommer que des pommes, du thon et du café, et en agitation américaineoù il a promis de gagner environ 20 kilos de son poids habituel.

+ Christian Bale a-t-il changé physiquement pour The Academy Murders ?

Son engagement à incarner chacun de ses personnages l’a amené à être nominé quatre fois aux Oscars, obtenant la reconnaissance du meilleur acteur dans un second rôle pour Le combattant. C’est pourquoi Netflix l’a choisi pour se faire passer pour le détective propriétaire d’Auguste, un ancien flic du NYPD qui plonge dans le cœur sombre de l’affaire. A cette occasion, il n’a pas présenté de brusque changement de poids, bien qu’il ait laissé pousser sa barbe, couvrant une bonne partie de son visage.

