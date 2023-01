The Academy Crimes : avant-première du nouveau film Netflix

in

Netflix

The Academy Crimes est un film basé sur le roman du même nom qui arrivera demain sur Netflix. On vous dit l’heure à laquelle il sera disponible !

© IMDbLes Crimes de l’Académie

Les Crimes de l’Académie est un film d’horreur gothique américain écrit et réalisé par Scott Cooper, adapté du roman du même nom de 2003 de Louis Bayard. Le film met en vedette Christian Bale qui retrouve le réalisateur après Sorti du four Oui hostile. Tous deux agissent en tant que producteurs de cette histoire qui contient du crime et du mystère.

L’intrigue? À la West Point Academy en 1830, le calme d’un après-midi d’octobre est interrompu par la découverte du corps d’un jeune cadet pendu à une corde juste à côté du terrain de parade. Un suicide apparent n’est pas rare dans un régime aussi dur que celui de West Point, mais le lendemain matin, une horreur encore plus grande se fait jour. Quelqu’un s’est faufilé dans la pièce où gisait le corps et en a retiré le cœur.

The Academy Crimes est un thriller inoubliable

Ensuite, le détective expérimenté Augustus Landor doit enquêter sur une série de meurtres mystérieux à West Point avec l’aide d’un cadet qui deviendra à l’avenir une figure de proue de la littérature : Edgar Allan Poe. Mélanger mystère, crime et ajouter l’auteur du romantisme dans le cadre de l’intrigue est une véritable touche de génie que le public a apprécié donnant au film une acceptation de 72% en Tomates pourries.

Le casting de Les Crimes de l’Académie certainement l’un de ses grands tirages avec Christian Bale en tête en tant qu’Augustus Landor, Harry Melling en tant qu’Edgar Allan Poe, Gillian Anderson en tant que Julia Marquis, Lucy Boynton en tant que Lea Marquis, Toby Jones en tant que Dr Daniel Marquis, Harry Lawtey en tant qu’Artemus Marquis et Robert Duvall en Jean-Pepe, parmi plusieurs noms propres qui donnent forme à cette intrigue pleine de mystère.

Le 6 mars 2021, il a été annoncé dans le Festival international du film de Berlin Quoi Netflix a acheté les droits du film pour environ 55 millions de dollars, c’est pourquoi Les Crimes de l’Académie atteindra le Géant du streaming début 2023 pour que ses abonnés profitent de cette histoire pleine d’inconnues dans un thriller au casting de luxe et à l’intrigue imprévisible.

+ À quelle heure a lieu la première de The Academy Crimes ?

– En Argentine, au Mexique et en Espagne : 5:00 du matin.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?