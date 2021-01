The 1975: Du « pire groupe de l’année » au « meilleur album de l’année » | 45S

Le 1975 C’est l’un des groupes pop anglais les plus importants de ces dernières années. Nul doute que de sa formation à la publication de son dernier album ‘Notes sur une forme conditionnelle’ (2020) son évolution musicale et personnelle est indéniable, devenant têtes d’affiche incontestable des festivals importants dans le monde et même catalogué comme le « Groupe millénaire par excellence ».

Cependant, les choses n’ont pas toujours été roses pour Matty Heally et sa compagnie. Les natifs de Manchester ont été sous les yeux de l’opinion publique et des critiques à la fois pour leur style de musique mal défini et pour les différentes déclarations (souvent mal interprétées) que leur chanteur et leader, Matty, a données à la presse.

Depuis qualifier Gretar Thunberg, un jeune activiste bien connu, de « punk » ironiser les dures qualifications de divers médias envers sa musique dans le clip de l’une de ses chansons les plus emblématiques (‘Le son’), il est clair que 1975 et la controverse vont et iront toujours de pair.

NME et le « pire groupe du monde »

C’était en 2014 lorsque NME, l’un des médias journalistiques musicaux les plus importants au monde, a annoncé le groupe « gagnant » du prix pour le pire groupe du monde de cette année. One Direction et The Wanted ont également été nominés mais le prix irait à The 1975. Un an plus tôt, en 2013, le groupe avait sorti son premier disque éponyme. Des chansons comme « Robbers » et « Chocolate » figuraient en tête des classements musicaux, augmentant la popularité du groupe, ainsi que le haine vers cela.

La réponse de Heally fut immédiate. Le musicien a noté ironiquement dans une interview qu’il était déçu, non pas parce qu’il avait remporté le prix du pire groupe, mais parce qu’il n’avait jamais reçu le prix. « C’est drôle. Je n’ai jamais eu ce prix, j’étais vraiment frustré. Je m’en fiche, mais je suppose que si vous prenez la décision ferme de donner à quelqu’un un prix négatif, vous devriez y renoncer! « dit l’Anglais.

«Si NME ne nous aime pas, c’est bien, je ne me soucie de rien. Je ne pense pas que NME s’en soucie vraiment. C’est fini, nous sommes dans des mondes différents », il a condamné.

Le meilleur album de l’année

Deux ans après cet incident controversé, le même média qui les a décrits des années auparavant comme le pire groupe du monde leur a maintenant décerné le prix du « Meilleur album de l’année » pour son deuxième disque ‘J’aime quand tu dors, car tu es si belle et pourtant si inconsciente de cela’. Curieux, hein?

Matty Heally en couverture du magazine NME

Apparemment, l’album qui contient des tubes comme ‘Quelqu’un d’autre ‘, ‘Aime-moi’ et ‘Le son’ c’est tellement bon que NME a changé d’avis sur le groupe. À tel point que les années suivantes, ils ont reçu plusieurs récompenses du même médium, ce qui ne se lassait pas de les remplir de lauriers à chaque étape que ceux dirigés par Heally faisaient.

Pour en souligner quelques-uns, en 2017, The 1975 a reçu le prix NME pour « Meilleur groupe live » puis en 2018 au milieu a osé noter son troisième album studio «Une brève enquête sur les relations en ligne» comme le « millénaire Ok Computer », qui a provoqué une grande polémique entre les fans de Radiohead et l’opinion publique en général.

Le 1975 recevant le prix du « Meilleur groupe live » aux NME Awards 2017

Aimé par beaucoup, détesté par les autres, The 1975 a réussi à se positionner sur ses propres mérites comme l’un des groupes les plus influents d’aujourd’hui et sera, à coup sûr, une référence obligatoire pour les groupes et artistes des prochaines générations.

Et s’ils sont rock? Et s’ils sont pop?, Trop prétentieux? N’a pas d’importance. Ce qui est vraiment remarquable ici, c’est que The 1975 prendra la vedette partout où ils vont et que leurs succès continueront de résonner sur les scènes les plus importantes du monde, imposant toute critique ou ridicule qu’ils pourraient recevoir. Le même Matty guérit noté dans une interview: « Comment ne pas défendre ce que je suis? ».