That Dirty Black Bag Episode 6 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie – Regardez en ligne, Nombre total d’épisodes

Beaucoup de gens se sont posé des questions sur la date de sortie de l’épisode 6 de That Dirty Black Bag, car l’épisode actuel de cette émission est sorti le 7 avril 2022, et maintenant, ils s’interrogent tous sur la sortie du prochain épisode de cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de That Dirty Black Bag dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder cette saison, où regarder cette émission en ligne, ainsi que d’autres informations que vous devez savoir à ce sujet. Découvrons ce guide sans plus tarder.

That Dirty Black Bag est une nouvelle émission de télévision américaine qui est regardée dans le monde entier en raison de son scénario intéressant. Ce spectacle parle de deux hommes qui s’affrontent dans un monde sauvage et désert. Le premier épisode de cette émission est sorti le 10 mars 2022 et, en peu de temps, il a réussi à gagner beaucoup de popularité à travers le monde.

Après avoir regardé le dernier épisode de cette émission, tous ses fans s’interrogent sur la date de sortie de l’épisode 6 de That Dirty Black Bag. Eh bien, la date de sortie de ce nouvel épisode est connue. Nous en parlerons plus bas dans cet article.

Date de sortie de l’épisode 6 de That Dirty Black Bag

Selon le calendrier de sortie officiel de cette émission, la date de sortie de l’épisode 6 de That Dirty Black Bag est fixée à la semaine prochaine. Cela signifie que la date de sortie de l’épisode 6 de That Dirty Black Bag est fixée au 14 avril 2022. Les nouveaux épisodes de cette émission sortent tous les jeudis.

Nombre total d’épisodes

On s’attend à ce que la saison en cours de cette émission compte environ 8 épisodes. Nous vous tiendrons au courant une fois que le nombre exact d’épisodes pour cette saison en cours sera révélé. Alors, ajoutez cette page à vos favoris et continuez à la visiter régulièrement pour obtenir les dernières mises à jour sur cette série.

Où regarder ce sac noir sale ?

Le réseau de streaming d’origine pour cette émission aux États-Unis est AMC +. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission en ligne dans d’autres régions variera. Alors, vérifiez si cette émission est disponible pour regarder dans votre pays ou non.

Principaux moulages

Voici les principaux acteurs de That Dirty Black Bag. Avec eux, il y a beaucoup d’autres acteurs de soutien qui ont parfaitement fait leur part.

Douglas Booth comme Red Bill

Dominic Cooper comme Arthur McCoy

Niv Sultan comme Eve

Guido Caprino comme Bronson

Christian Cooke comme Steve

Rose Williams comme Symone

Liste de tous les épisodes de That Dirty Black Bag

Voici la liste de tous les épisodes de la première saison de That Dirty Black Bag. Nous ajouterons plus d’épisodes à la liste une fois qu’ils seront révélés.

Chapitre Un : Une tête pèse moins qu’un corps Chapitre Deux : Prisonnier Chapitre Trois : Alliances Chapitre Quatre : Genèse Chapitre Cinq : Justice Chapitre six : En enfer Chapitre sept : Le plan Chapitre huit : Le grand duel

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 6 de That Dirty Black Bag, sa plate-forme de diffusion en continu dans divers pays, le nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour obtenir le nouvel épisode de cette émission à regarder en ligne. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes et questions.

