That 90s Show : quels acteurs reviendront dans la suite de That 70s Show

L’une des séries les plus excitantes et celle qui a eu des fans qui attendent de voir comment cela se déroulera est »Ce spectacle des années 90 », une production Netflix qui poursuivra la populaire série comique » That 70s Show ». Bien qu’aucun détail supplémentaire n’ait été donné sur le déroulement de sa production, le retour d’acteurs de la série originale a été confirmé, comme Kurtwood Smith Oui Debra Jo Ruppqui joueront respectivement Red Forman et Kitty Forman.

De même, Netflix a annoncé que Topher Grace (Éric Forman), Mila Kunis (Jackie Burkhart) Ashton Kutcher (Michael Kelson) Laura Prépon (Donna Pinciotti) et Wilmer Valderrama (Fez), aura des apparitions dans cette suite de la série. Cependant, Danny Masterson, mieux connu sous le nom de Hyde, ne sera pas impliqué dans cette série, car il est actuellement jugé pour plusieurs affaires d’agression sexuelle.

La série aura comme protagoniste principale Leia Forman, fille d’Eric et Donna interprétée par Callie Haverdaqui rendra visite à ses grands-parents pour l’été où il rencontrera la nouvelle génération d’enfants de Point Place, où »That 70s Show » a lieu.

Le spectacle original était une comédie amusante et légère qui capturait l’esprit de son époque, avec sa distribution apportant une grande personnalité à ses personnages, qui se sont fait aimer du public et ont donné à chaque épisode sa propre magie. En regardant Eric Forman et ses amis se retrouver dans toutes sortes de problèmes, avec les parents d’Eric agissant en tant que médiateurs, la série avait une histoire qui a conquis le cœur de tous les téléspectateurs.

L’émission a également lancé la carrière de plusieurs de ses stars, dont Grace, Kunis et Kutcher. Depuis lors, Grace a joué dans certains films populaires comme »Spider-Man 3 », »BlacKkKlansman » et »Predators », et a actuellement une nouvelle série comique à succès appelée »Home Economics » pour l’ABC . Kunis, quant à lui, a joué dans « Family Guy », « Black Swan », « Ted » et « Bad Moms », tandis que Kutcher a joué dans des films comme « No Strings Attached » et « Jobs ».

» That 90s Show » réunira cinq de ses acteurs originaux qui reviendront à la production qui a commencé leur carrière, il sera donc amusant de revoir leur chimie à l’écran après tant d’années, car » That 70s Show » ‘ Il a terminé sa dernière saison en 2006, mais depuis lors, il a continué à être diffusé à la télévision et plus récemment, il a gagné un grand nombre d’adeptes pour son inclusion sur la plateforme Netflix.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour » That 90s Show », mais on sait qu’il s’agira d’une série comique en dix épisodes, nous devrons donc attendre des nouvelles de cette nouvelle production.