That ’90s Show a confirmé sa saison 2 sur Netflix

NETFLIX

La suite de That ’70s Show reviendra avec une nouvelle livraison sur la plateforme de streaming. Il s’agit de la série mettant en vedette Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp.

©NetflixCe spectacle des années 90 revient sur la plateforme de streaming avec de nouveaux épisodes.

Bonne nouvelle pour les amoureux de Ce spectacle des années 90! Netflix renouvelé pour un Deuxième Saison la série mettant en vedette Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp. De cette façon, la plateforme de streaming continuera avec la suite de Ce spectacle des années 70la série populaire diffusée sur FOX entre 1998 et 2006. Découvrez tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur les nouveaux épisodes !

+ De quoi parle ce spectacle des années 90 ?

Avec Bonnie et Terry Turnerles créateurs de la fiction originale, Ce spectacle des années 90 Il est arrivé sur Netflix en 1995. Son protagoniste est maintenant Leia Forman, qui veut vivre de nouvelles aventures et rencontrer de nouveaux amis. Arrivé à Point Place, où il rend visite à ses grands-parents, il rencontre enfin Gwen, sa voisine insoumise avec qui il vivra d’innombrables expériences.

« Avec l’aide des amis de Gwen – son adorable frère Nate et sa petite amie, la intelligente et déterminée Nikki, le sarcastique et perspicace Ozzie et le sympathique Jay – Leia se rend compte qu’elle peut y vivre les mêmes aventures que ses parents.», explique le synopsis officiel. Et il ajoute : « Excitée à l’idée de se réinventer, elle convainc ses parents de la laisser passer l’été là-bas. Kitty a de nouveau un sous-sol plein de jeunes et est ravie que la maison Forman abrite une nouvelle génération.”.

+ Le casting de That ’90s Show

Netflix a surpris ses abonnés en apportant un casting all-star à Ce spectacle des années 90. En plus de Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp dans les rôles principaux, le casting a été complété par des performances de Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Donovan, Reyn Doi et Sam Morelos. De plus, il a eu des participations inattendues qui pourraient se répéter dans le prochain épisode.

+ That ’90s Show : Date de sortie de la saison 2

Ce vendredi, Netflix a annoncé sur ses réseaux sociaux : « Ce spectacle des années 90 sera de retour pour une deuxième saison ! ». Cependant, pour le moment n’a pas avancé sa date de sortie ni révélé de nouvelles images de ce prochain volet, ce qui indiquerait qu’il n’a pas encore eu son tournage. Pendant ce temps, les fans sont enthousiasmés par les nouveaux camées de Ashton Kutcher (Michael Kelso), Mila Kunis (Jackie Burkhart), Laura Prepon (Donna Pinciotti), Topher Grace (Eric Forman), Wilmer Valderrama (Fès), Tommy Chong (Leo Chingkwake) et Don Stark (Bob Pinciotti).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?