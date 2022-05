That 70s Show : Wilmer Valderrama revient jouer à Fès dans une nouvelle vidéo

Avec la confirmation que plusieurs acteurs de la distribution originale de »Ce spectacle des années 70 » Ils reviendront pour la suite de Netflix, » That 90s Show » Wilmer Valderrama Il en a profité pour montrer à travers son Instagram qu’il peut jouer le personnage de Fez, en essayant les vêtements de son ancien personnage et en précisant que même malgré les années, sa tenue continue de lui aller.

Dans la vidéo, on voit Valderrama s’habiller comme son personnage caractéristique de Fès, un jeune étranger qui s’est démarqué dans la série originale par ses interactions décalées, ainsi que son interprétation quelque peu »efféminée » mais qui s’est aussi révélée être tout un homme de premier plan. L’acteur a écrit dans le post »Red? Essayons à nouveau ce mot d’Amédica », faisant référence à l’une des phrases emblématiques de Fès, qui n’a pas pu prononcer correctement le mot »America » dans la série.

Annoncé en octobre 2021, » That ’90s Show » est une suite directe de » That ’70s Show » des créateurs originaux Bonnie et Terry Turner, mettant en vedette Kurtwood Smith Oui Debra Jo Rupp jouant Red et Kitty Forman. Il a également été récemment annoncé que l’émission mettra en vedette des apparitions d’invités de Topher Grace comme Eric Forman Mila Kunis comme Jackie Burkhart Ashton Kutcher comme Michael Kelso Laura Prépon comme Donna Pinciotti et la susdite Wilder Valderrama comme Fès.

Rejoindre les membres de la distribution originale sur » That ’90s Show » est Callie Haverda comme Leia Forman, la fille d’Eric et Donna, qui passera l’été à Point Place, Wisconsin, avec ses grands-parents, Kitty et Red. Le nouveau personnage est caractérisé comme « intelligent comme sa mère, sarcastique comme son père », Leia est prête pour une nouvelle aventure et la retrouve « à côté de la maison de ses grands-parents à Point Place ».

» That ’70s Show » a été diffusé en 1998 et a duré huit saisons sur Fox, relatant les mésaventures d’un groupe d’adolescents dans les années 1970. Les huit saisons de l’émission étaient disponibles en streaming sur Netflix, mais ont été retirées de la diffusée en 2020. Beaucoup soulignent qu’elle reviendra probablement sur la plateforme une fois que la société aura à nouveau acquis les droits de la série.