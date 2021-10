« That 70’s Show » présentera un spin-off se déroulant dans les années 90

Le service Netflix a commandé la création d’une suite / spin-off de la série comique américaine à succès « That 70’s Show », l’objectif de cette nouvelle production étant les années 1990. La série originale est restée la même. Diffusée sur le réseau Fox pendant huit saisons, il a commencé à diffuser en 1998, étant l’une des comédies les plus acclamées et les plus appréciées à la télévision.

« That 70’s Show » présentait une histoire centrée sur cinq adolescents de la banlieue du Wisconsin, traitant des problèmes typiques qui émergent avec l’âge, ajoutant l’environnement socioculturel des années 1970. Le centre de la série était Eric Forman ( Topher Grace), qui vivait avec son les parents Red et Kitty, en plus de présenter sa relation avec Donna (Laura Prepon), sa chérie d’enfance.

« That 70’s Show » est considérée comme l’une des productions d’action en direct les plus réussies du réseau Fox, grâce aux performances régulières de son casting composé de Danny Masterson, Mila Kunis, Ashton Kutcher et Wilmer Valderrama, qui ont actuellement une plus grande présence dans le monde du divertissement.

Après un spin-off raté se déroulant dans les années 80, qui n’a duré que 13 épisodes à l’antenne, il semblerait que Jurtwood Smith et Debra Jo Rupp, en charge d’incarner Red et Kitty Forman, préparent leur retour à la télévision pour lever un nouveau génération de jeunes dans les turbulentes années 1990.

Selon Deadline, Netflix a commandé la création d’une série qui s’appellera « That 90’s Show », qui mettra en vedette Gregg Mettler en tant que showrunner après son poste de producteur exécutif sur la série originale. Red et Kitty auront maintenant la visite estivale de Leia Forman, la fille d’Eric et Donna.

« That 90’s Show » aura lieu spécifiquement en 1995, où Leia se liera d’amitié avec un nouveau casting d’adolescents avec des histoires écrites par Bonnie Turner et Terry Turner, les créateurs de la série originale, avec la possibilité de présenter des apparitions en tant qu’invité. par certains de leurs personnages. Jusqu’à présent, il n’y a aucune confirmation officielle concernant le nouveau casting ou la possible première de la série.