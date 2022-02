Thar Movie OTT Date de sortie 2022, Anil Kapoor avec son fils Harsh Vardhan Kapoor dans le film

Le film Thar OTT Date de sortie 2022, sortira à l’été 2022. Le père et le fils Kapoor font leur grand retour sur Netflix. Netflix a publié une série de premiers looks pour Thar, un nouveau thriller de vengeance mettant en vedette Anil Kapoor et Harsh Vardhan Kapoor, ainsi que Fatima Sana Shaikh (Dangal) et Satish Kaushik (Deewana Mastana). Thar est un film qui se déroule dans les années 1980 sur Siddharth (Harsh Vardhan), qui se rend à Pushkar, au Rajasthan, pour un travail et « se lance dans un voyage pour venger son passé ». Va-t-il réussir ou Pushkar a-t-il quelque chose de mieux en réserve pour lui ? Thar serait inspiré par les films noirs et occidentaux, selon Netflix. Thar est écrit et réalisé par Raj Singh Chaudhary (Shaadisthan).

Le court métrage « Spotlight » du réalisateur de Mard Ko Dard Nahi Hota Vasan Bala dans la mini-série d’anthologie inspirée de Satyajit Ray de Netflix Ray, qui a été créée en juin de l’année dernière, a présenté Harsh Vardhan dans une partie beaucoup plus importante. Harsh Vardhan est un acteur indien et il est le fils d’un célèbre acteur de Bollywood, Anil Kapoor.

Le compte à rebours du film Thar OTT Date de sortie 2022

La date de sortie du film OTT 2022 de Thar sera révélée au cours de l'été. La date de sortie du film Thar n'a pas encore été confirmée.

La date de sortie du film Fabulous Lives of Bollywood Thar n'est pas officiellement annoncée.

Film Thar 2022, où regarder, aperçu, distribution

Langue – Hindi

Genre – Thriller

Réalisateur – Raj et les Singh Chaudhary

Musique – Ajay Jayanthi

Producteur – Anil Kapoor

Production – Anil Kapoor Film Company

Vous pouvez regarder ce film sur Star Disney+il sera disponible après sa révélation officielle.

Jeter – Harsh Vardhan Kapoor, Anil Kapoor, Fatima Sana Shaikh, Satish Kaushik.

Anil Kapoor est un acteur et producteur de films indien qui est surtout connu pour son travail dans les films hindis, mais il est également apparu dans des films et des émissions de télévision internationaux. Kapoor a joué dans plus de 100 films au cours de ses 40 ans de carrière d’acteur et depuis 2005 en tant que producteur.

Fatima Sana Shaikh est une actrice indienne. Elle est bien connue pour ses rôles au cinéma et à la télévision en hindi. Shaikh a joué dans des films tels que Chachi 420 et One 2 Ka 4 en tant qu’enfant artiste. En 2016, elle a joué dans le film dramatique sportif Dangal en tant que Geeta Phogat, une lutteuse indienne de style libre.

Harshvardhan Kapoor est un acteur indien et il est le fils du célèbre et vedette Anil Kapoor.

Conclusion : le film Thar

Le film Thar OTT Date de sortie 2022 sortira bientôt. Tous les fans qui attendent la sortie de ce film, espérons que vos attentes pour toutes les informations sur ce film indien de Bollywood, la date de sortie de Thar, sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Toutes les informations que nous partageons dans cet article proviennent de sources officielles et nous ne partageons jamais d’informations erronées. La date de sortie OTT du film Thar 2022 n’a pas encore été officiellement révélée. Si vous avez des questions concernant ce film de Bollywood, veuillez nous commenter dans la section des commentaires. La date de sortie du film OTT 2022 de Thar sera bientôt révélée.

