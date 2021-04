Thanos tuant Loki avait une ambiance bien différente dans les coulisses avec Tom Hiddleston et Josh Brolin

Le plus gros pari que le MCU a pris avec Avengers: guerre à l’infini ne mettait pas autant de héros dans un seul film, mais faisait du méchant principal le personnage central de l’histoire. Josh Brolin en tant que Thanos avait la tâche redoutable de présenter une menace à l’ensemble de la liste des héros du MCU. Ce que Thanos de Brolin a fait en commençant Guerre d’infini en assassinant Loki avec un claquement brutal au cou alors que Thor le regardait impuissant. Dans une interview avec Empire, l’acteur de Loki, Tom Hiddleston, a révélé que Brolin était en fait assez désolé pour lui pour tout cela hors caméra.

« C’était la toute première scène [directors] Russos, Joe et Anthony avaient [come up with]. Ils m’en ont parlé en personne quand je suis allé me ​​rencontrer [Marvel Studios president] Kevin [Feige] et il me guidait à travers l’esquisse de l’histoire de Thor: Ragnarok. C’était en mai 2016. Donc, je savais, avant de commencer Ragnarok, la fin du jeu … sans jeu de mots. Puis il est venu le temps, trois jours en 2017 au printemps – je suis allé à Atlanta, et il y avait une atmosphère tellement généreuse de la part des gens sur le plateau. Certains que j’avais connus depuis les premiers jours. Je me souviens avoir rencontré [Josh Brolin], en fait, quand j’ai atterri, avant de commencer le tournage. Il m’a juste enveloppé dans une grande étreinte et a dit: « Je suis désolé, mec. » C’était un grand jour et un grand moment. «