Thanos Creator célèbre The Flash pour avoir fait quelque chose de différent de Marvel

Créateur de Thanos Jim Starlin a vu Le flash et a quelques choses à dire sur la façon dont DC célèbre les auteurs de bandes dessinées très différemment de Marvel.





Cette semaine Le flash arrive enfin en salles, étant l’un des films de super-héros les plus attendus de ces derniers temps, et aussi l’un de ceux qui ont le plus souffert des retards causés par la pandémie, des changements dans Warner Bros. Discovery et des scandales mettant en vedette sa principale star, Ezra Meunier.

Depuis des mois avant les débuts, plusieurs acteurs et célébrités tels que Tom Cruise et Stephen King ont salué le travail accompli par Andy Muschietti dans le film, et maintenant le créateur de l’un des plus grands méchants de l’univers Marvel les rejoint.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Jim Starlin a partagé un bref examen de Le flash sur ses réseaux sociaux, où il célèbre une différence importante entre les deux plus grandes sociétés de bande dessinée :

« J’ai été vraiment surpris de voir à quel point j’ai aimé le nouveau film Flash ! Un film formidable. J’ai été particulièrement heureux de voir les créateurs du Flash reconnus au début du générique de fin plutôt que bien après les traiteurs et tant d’autres. J’aimerais que les films Marvel fassent de même.

Starlin est l’un des responsables de l’une des histoires qui a été au cœur du développement de l’univers cinématographique Marvel, Le gant de l’infiniqui a été adapté comme l’un des arcs principaux qui ont conduit aux événements de deux des films les plus célèbres de la franchise, Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie.





Qui est Flash et qui l’a créé ?

Bandes dessinées DC

Le célèbre speedster est apparu pour la première fois en 1940 dans Flash BD #1, créé par l’écrivain Gardner Fox et l’artiste Harry Lampert. Le personnage a une grande vitesse qui lui permet, entre autres, de voyager dans le temps et c’est exactement ce que le film va explorer.

Le héros a eu quatre itérations populaires dans les publications de DC, Barry Allen étant le plus reconnaissable. Avant lui, Jay Garrick était chargé de porter le titre d’homme le plus rapide du monde, tandis que Wally West et Bart Allen venaient après. Chacun d’eux faisait partie de l’une des grandes équipes de héros de DC, telles que Justice League, Justice Society of America, Teen Titans et Young Justice.

Tout au long de son histoire, divers acteurs ont eu l’occasion de donner vie à différentes versions du personnage, le premier étant John Wesley Shipp, qui a fait ses débuts en tant que Barry Allen et des années plus tard dans le Arrowverse jouerait Jay Garrick.

Les noms les plus récents à avoir enfilé le costume Scarlet Speedster sont Grant Gustin et Ezra Miller, qui ont eu la chance de travailler ensemble sur le Crise sur des terres infinies croisement.

Dans Le flashMiller joue Barry Allen des années après avoir été présenté brièvement dans Batman contre Superman et officiellement en 2017 Ligue des Justiciers. Le film adapte l’une des histoires les plus populaires de la mythologie de DC, Point de rupturequi retrouve Barry dans une réalité différente où sa mère est vivante mais où il n’a pas non plus ses pouvoirs puisque les métahumains n’existent pas.